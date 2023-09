Baraja: "El objetivo mínimo es mantener la categoría. Tenemos que ser realistas"

El entrenador del Valencia CF, Rubén Baraja ha comparecido ante los medios en Paterna en la previa del choque ante el Atlético de Madrid en Mestalla. Habla del equipo de Simeone como un equipo "fantástico" y ha repasado el mensaje de club emitido por la presidente Lay Hoon tras el cierre del mercado de fichajes del verano.

Objetivo permanencia, marcado por el club

“Lo que hablamos en su momento, que era importante, de cuando se habló mi continuidad era que se fuera sincero con la situación del Club. El mercado ha hecho que el Club haya hecho un análisis de la situación y del objetivo teniendo en cuenta el año pasado. Este año, como mínimo, hay que estar en primera, aunque somos ambiciosos y no renunciamos a nada. Queremos tratar de hacer las cosas bien, mejorar y que el equipo crezca. Lo más importante es que sepamos la realidad que tenemos y el momento histórico en el que estamos. Por las dificultades económicas y las limitaciones tenemos que marcarnos unos objetivos reales y razonables para que no llegue la frustración al querer poner objetivos que no sean reales. El tiempo nos pondrá más cerca del objetivo. Quitando 6/8 equipos, los demás hay que estar mirando la clasificación. Nos gustaría vivir otro momento, pero en la vida hay dos opciones: rendirte y abandonar o echarle lo que hay que echarle, apostando por el equipo y crecer a través del trabajo y la humildad. No podemos frustrarnos siempre. Hay que ser realistas y que la gente sepa que necesitamos el apoyo y la estabilidad deportiva. La plantilla es corta y va a obligarnos a redoblar esfuerzos. Tenemos que apostar por los jugadores jóvenes y voy a darles la posibilidad de que crezcan. Las limitaciones económicas u otras situaciones no son cosas mías. El Club ha hecho todo lo posible por hacer el mejor equipo”.

El técnico quiere un partido perfecto ante los de SimeoneVCF





Próximo partido ante el Atlético de Madrid

“Tenemos que asumir que ellos tienen un gran nivel y son muy completos en cada faceta que analizas. Tenemos que plantear bien el partido y que, si hacemos un partido completo y sin errores, podemos tener nuestras opciones. Jugar en Mestalla es un factor determinante. Llevamos mucho tiempo sin ganarle al Atlético y esperemos romper esa estadística. Tenemos que ser ambiciosos”.

Mercado

“Esta es la última rueda de prensa que voy a hablar del mercado. El Club tiene un portavoz y tratará de lanzar un mensaje institucional que cree oportuno. No puedo entrar a valorar gestiones o situaciones porque no las controlo ni me competen. Yo trato de gestionar el grupo y sacarles el máximo rendimiento posible”.

Objetivo consensuado

La realidad es la que es. No podemos inventar cosas, y saber la realidad que tenemos y el momento histórico que tenemos. Las limitaciones que tenemos, nos llevan a marcar objetivos que sean razonables para que no llegue la frustración si no los alcanzas. No podemos saber el rendimiento que va a tener el equipo. Igual las cosas van bien y el equipo acaba salvando el tema de manera holgada. Además, está nuestra historia y nos gustaría vivir otro Valencia, pero en la vida hay dos opciones. Abandonar o apostar por estos jugadores sabiendo que nos lo van a dar todo para crecer en cada partido.

Crecimiento sin inversión

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Si sabes cuál es tu punto de partida tienes mucho ganado. Hay que ser realista y decirle la verdad a la gente que está ahí y que nos ayuda. Este es nuestro momento actual, necesitamos estabilidad deportiva con una plantilla con jóvenes con ganas y compromiso. Pero es evidente que necesitan el apoyo de la afición y a partir de ahí se puede crecer. Necesitamos estabilidad deportiva y apoyar a los jugadores para pelear cada punto. Mañana, ante un equipazo, necesitamos a la gente como los sentimos en la parte final de la temporada pasada.

Yaremchuk esperará su oportunidad en el banquilloVCF





Margen salarial de LaLiga y objetivo

El club ya valoró el mercado. A partir de ahí, sin hay presupuesto o no, no lo puedo valorar. No estoy en la gestión del día a día. Necesitábamos firmar arriba, la plantilla es corta lo que nos va a obligar a redoblar esfuerzos. Todos deben ser partícipes, aunque haya que convencerles de que lo pueden hacer en otras posiciones. A otras consideraciones, yo no puedo llegar. La plantilla es muy corta, pero tienen muchas ganas, y si hay que tirar de algún jugador de la Academia, los hay también ya preparados.

Afición que no asimila

Hay que ser sincero con la gente. Si eres sincero con la gente, pese a la grandeza de nuestra historia, hay que entender que estamos en un momento diferente. Aquellos que no lo entienden les gustaría lo mismo que yo que sería tener otro Valencia. Pero la manera de cambiarlo es ser proactivo, empujar y ayudar el equipo. Expectativas desmedidas llevan a la frustración. Con la verdad por delante, sabemos que la afición va a estar ahí. Mi ambición es que la gente vaya a Mestalla, se ilusionen y apoyen al equipo. Con esto, el equipo puede crecer y competir en esta temporada.

Grada de animación

“Su vuelta es fundamental. Que no hayan estado en los otros partidos es un gran hándicap. Son nuestros jóvenes aficionados, son el corazón de Mestalla y manejan el ambiente positivo del equipo. Los hemos echado de menos y esperemos que durante el partido sigan apoyando al equipo. Mestalla tiene que volver a jugar y que los jugadores se sientan cómodos con esa hambre de ganar y la afición es fundamental”.

Estabilidad deportiva en comparación con el Atlético de Madrid

“No me planteo nunca más allá del corto plazo. La evidencia del trabajo de Simeone es que ha ido consiguiendo éxitos, continuidad y el Club ha seguido confiando en él. El Atlético de Madrid es uno de los mejores clubs de España y todo ha sido a través de cruzar un plan y confiando en la misma persona. Es un buen ejemplo”.

Foulquier, Paulista e internacionales

“Ambos están en un proceso de recuperación. Paulista está avanzando bien y Foulquier tiene un poquito más. Los internacionales han venido bien, aunque alguno más cansado”.

Yaremchuk

“Ha entrenado bien, aunque tiene la sensación de que le falta ritmo de competición, pero está disponible”.

Amallah podría ser novedad en el onceVCF





¿Amallah y Canós, están para ser titulares?

“Sergi está mejorando. Su mejoría física está yendo en positivo y está disponible para mañana. Selim, aunque tuvo minutos en Vitoria, necesita trabajar mucho más con el grupo, entender los mecanismos y tendrá sus momentos”.

Cenk y su estado de forma

“Es un jugador importante. Tiene un perfil joven, que no tienen estabilidad en el rendimiento y tenemos que tratar que esa estabilidad sea más continua. Tenemos que darle confianza y tranquilidad y cuando le toque participar, hacerlo bien. Cuando ganamos los dos primeros partidos, no escuché nada de Cenk”.