Baraja: "El mercado no ha sido agradable. Ha primado lo económico a lo deportivo"

Era una rueda de prensa con mucha expectación en Paterna. El cierre del mercado valencianista volvió a evidenciar la falta de proyecto, falta de gestión y la nula implicación del propietario en los intereses deportivos del equipo. Corona escondido, ha tenido que ser Bajara, una vez más, quien ejerza de portavoz del club y "comerse el marrón" de responder a cuestiones que no le corresponden. Se ha mordido la lengua porque para el preparador vallisoletano, la balanza sigue siendo positiva y prima más la ilusión de seguir ocupando el banquillo del equipo de su vida. Con ambición, pero sin meterse en charcos, ha respondido a las preguntas en la previa del choque de Mestalla ante la UD Almería.

¿Qué ha pasado para que Rafa Mir no esté hoy en Valencia?, ¿Quién dice la verdad?

Creo que al final es una situación que se produce de última hora de mercado. La sensación que tengo es que estas explicaciones las tiene que dar el club o en este caso Miguel Ángel Corona, que es la persona de este tipo de gestiones. Yo he estado informado en todo momento. En este sentido, Miguel lo explicará. No hay mucho más. No estoy aquí para valorar las situaciones ni los detalles.

¿Su plantilla, con la entrada y la salida, es mejor o peor que hace una semana?

No se puede saber. En verano todos, incluidos vosotros, tampoco pensabais que el equipo fuera a responder como lo ha hecho, porque ha sido a través del trabajo y su convicción. Queda toda la segunda vuelta por delante, tenemos que centrarnos en el objetivo de competir en cada partido. Este tipo de valoraciones la tenemos que hacer a toro pasado. La realidad es que yo tengo absoluta confianza en el equipo, en cómo están trabajando y no sabemos dónde son estos chicos capaces de llevar al Valencia.

Baraja quiere seguir sumando etapas en el Valencia CFVCF





Ha salido un central, que ha sido titular en muchos partidos, ¿le hubiera gustado incorporar otro central?

El tema de Paulista. El club marca unas directrices en este mercado, como ya marcó otras en verano. Había que hacer ajustes económicos, de los que yo realmente no me encargo. Yo me encargo de entrenar y preparar al equipo. El club transmite este mensaje. En verano no se dieron las circunstancias y esa situación se ha arrastrado hasta este mercado. Ha sido un criterio económico por encima del deportivo. Deportivamente hay unos hechos claros, era un jugador que ha participado con nosotros, un profesional que por su trayectoria tenía jerarquía, uno de nuestros capitanes, pero la prioridad económica ha superado a la deportiva. Yo eso no lo puedo controlar. Los hechos deportivos sí, que contábamos con él, porque ponemos a los que dan rendimiento. Pero a partir de ahí hay otros criterios que han priorizado sobre los deportivos, los cuales yo no los tengo que valorar ni enjuiciar. Agradecemos el compromiso de Gabriel durante este tiempo y ese criterio económico es el que ha marcado el partido. Todo lo demás, de la ambición y tal, viene de otro tema.

¿Cree que Peter Lim comparte su ambición?

A mí en una entrevista me preguntan cómo me gustaría el Valencia en el futuro y yo soy ambicioso y me gustaría un Valencia que compitiera con los grandes. Pero eso es futuro. Es mi idea de hacia dónde quiero ir. Yo estoy contento con el trabajo de los jugadores, pensando que podemos ir a más en esta segunda vuelta y mantenemos la exigencia competitiva. Pero otra cosa es el futuro.

¿Le han dicho que Miguel Ángel Corona va a hablar?

Hay determinadas explicaciones que a mí se me escapan. Las explicaciones de por qué se han hecho las cosas o por qué no las dará el club.

Mamardashvili está dando su mejor versiónVCF





¿Usted marcaba la prioridad de “quedarnos como estábamos”, qué ha cambiado?

Hay que explicar que la situación que se ha dado con Gabriel también se dio en verano, porque también hubo ofertas. En ese momento no se concretó. No puedo opinar sobre cosas que no puedo saber. No podemos venir aquí a dramatizar ni buscar excusas ni coartadas, porque no es mi estilo y porque el equipo ha ganado con Gabi sin Gabi, con Mosquera, sin Mosquera… No hay que dramatizar en las situaciones que se dan. Tenemos una responsabilidad, un partido importante contra el Almería, porque veníamos de una derrota y tenemos que conseguir que nuestros aficionados sigan creyendo en nosotros.

Al acabar el mercado de verano, después del caso Mir, fue el Alavés, un partido malo. Ahora viene el Almería, ¿le da miedo que el entorno se centre más en el caso Mir que en el partido del Almería?

Realmente no. La sensación que tengo es que los jugadores están centrados en lo nuestro, en el objetivo del partido, que es volver a ser competitivo contra un equipo cuya clasificación es una cosa y como compite es otra. Ha sido capaz de hacerle dos goles a Real Madrid y Barcelona, contra los que compitió bien. Nos lo va a poner difícil. Hay que respetar la competición.

¿Qué le puede aportar Peter Federico?

Es una situación que se dio, la de poder reforzar la posición de extremo, donde siempre hablamos que íbamos un poco justos. Peter tiene esas características que queremos, puede jugar en las dos bandas, tiene ambición, es joven, energía, se va a integrar pronto en el grupo, porque es joven y lo van a aceptar.

En los últimos años el mercado de invierno ha sido un punto de inflexión en la relación entre los entrenadores y el club, ¿qué le dice a la afición sobre cómo le puede influir en usted?

A la afición no le podemos pedir más que lo que está dando, manteniendo esa ilusión que nos da en cada partido. Estas cosas no nos pueden afectar, nos va a hacer más fuerte como grupo buscar soluciones y superar las dificultades. No nos podemos dejar influenciar, menos yo que tengo una gran responsabilidad. La afición está por encima de todo.

¿Usted puede empeñar su palabra de que el Valencia tiene un proyecto serio para ser el Valencia que usted quiere?

Yo no tengo que hacer ese tipo de valoraciones. Estamos en un proceso, construyendo algo desde jugadores muy jóvenes y con las posibilidades que tiene el club. Cuando un entrenador tiene ambiciones, como yo las tengo, es seguir trabajando cada día, porque los pequeños detalles son importantes. El futuro no se puede saber, por eso cuando hablaba de esa situación, hablaba de lo que me gustaría en un futuro, pero estoy en el presente. Y mi presente es magnífico, porque estamos en una posición buena en el campeonato, el público está con nosotros… ¿por qué me tengo que poner en lo negativo cuando hay muchas cosas positivas? Yo he venido aquí a crecer y a sumar.

Usted se marchó el jueves a mediodía siendo optimista y por la tarde entiendo que le informarían de la no llegada de Rafa Mir, ¿cómo se sintió?

Todo el proceso lo explicarán. No es mi cometido. Hay situaciones que a nivel personal le pueden afectar, porque es una situación compleja. Parecía que todo estaba muy encaminado. A nivel personal es lo que más me puede molestar. Es un jugador que conozco, un gran profesional y las circunstancias no se han dado. Se hablará todo y se explicará. Sin más. No me puedo permitir el lujo de poner por delante mis sensaciones a mi objetivo como entrenador, y es que tenemos un partido importante.

¿Pero usted cómo se siente?

Yo estoy bien. Hay cosas que se escapan de mi control y yo me he centrado en trabajar en el partido y focalizar en lo que es importante, que es el partido del Almería. Todo este arrastre de mercado espero que se acabe ya y centrarnos en lo que nos queda.

¿En algún momento de estas últimas horas ha pensado hacer un Gattuso?, ¿Hay alguna duda de que pueda cumplir su segundo año de contrato?

Realmente no es mi estilo y no me he planteado esa situación. En el fútbol nunca se puede saber lo que va a suceder. Estoy contento porque veo un grupo de jugadores que me están siguiendo, que estamos en una situación que si hacemos las cosas bien podemos luchar por nuestro objetivo y también, por qué no, mirar hacia arriba. Me gustaría que entendieráis que siempre habló de una situación global. Gabriel era un jugador importante, con jerarquía, viene un jugador que podemos sacar rendimiento… pero mi lectura es global y no quiero dramatizar porque podemos disfrutar de la situación que tenemos y en mi caso el privilegio que es entrenar al Valencia.

Usted ha dicho: “Cuando un entrenador tiene unas ambiciones, el club tiene que ir detrás respaldándole”…

Si el entrenador consideran que es el adecuado...

Pero todo lo que ha sucedido esta semana es lo contrario. Se va un jugador que era importante y no viene otro que usted quería por una diferencia de cuatro duros.

Estaba hablando de un proyecto de futuro, me refería a eso. Nosotros sabemos que en este momento la situación económica ha primado sobre la deportiva. No me dedico al tema económico. No me tiene por qué afectar esta situación, no me tengo que sentir decepcionado, porque esta situación ya se ha visto en el anterior mercado, donde se priorizó lo económico. El tema de Gabriel se pudo cristalizar en septiembre fuera de plazo, no fue. Todo esto ha pasado en los últimos días. El 27 de enero os decía que el mercado no había afectado al equipo y ahora, por una decisión que no me corresponde o contraria a lo que pienso en lo deportivo, no me puede afectar. La salida de Paulista nos resta más que no suma, pero no estoy aquí para buscar excusas. Yo estoy aquí para seguir trabajando con una plantilla que ha demostrado que quiere crecer. El equipo se lo merece y también la afición. Yo quiero darle alegrías a la afición. Hay circunstancias que no depende de mí, sí depende centrarme en el partido del Almería.

Peter entra en la convocatoria y podría debutar en MestallaVCF





Corona dijo que “nuestra idea era no hacer salidas”, ¿cree que ha cumplido el objetivo?

Eso lo tiene que explicar Miguel. Son cosas que se escapan de mi control. Los hechos han demostrado que el equipo ha competido con los jugadores que hemos ido poniendo. A mí el club nunca me ha dicho pon a este o pon al otro. Yo he tenido absoluto respaldo en mi parcela, como yo tampoco me ponga a decir por qué le pagas a este esto y a aquel esto otro. No puedo hacer valoraciones más allá de lo deportivo.

¿Considera que el club respalda y respeta su opinión?

Yo siempre transmito mi opinión y la doy. Sinceramente, muchas de las cosas que han sucedido en el inicio de la temporada tenían mi respaldo y mi opinión. Había determinadas cosas que había que hacer sí o sí y se han ido haciendo. En otras, claro, me hubiera gustado que las decisiones fueran diferentes. Pero me preocupo en lo mío. A partir de ahí, trato de decirle al club lo que pienso, porque me lo preguntan, soy una persona comprometida y se lo digo a quien se lo tengo que decir.

La gente, que le adora, tiene la sensación que le están engañando, ¿cree que es normal que se priorice lo económico a lo deportivo? Porque no hay demostración desde el club de que haya un proyecto y a usted le utilizan de escudo.

Esto último es porque me toca rueda de prensa y doy mi opinión de manera honesta. No soy sospechoso de nada. Doy mi opinión y me centro en defender a mi equipo y buscar lo mejor para el Valencia. Pero entrar en más cosas… tenemos una competición este sábado, hay que respetar al rival, a mis jugadores. Para mí esto no tiene más recorrido. Yo respeto vuestro trabajo, pero respetarme a mí también que vea esto como que no hay que dramatizar, porque en la vida hay cosas más importantes, y me centre en que el equipo se sobreponga, supere adversidades… y compita como lo está haciendo.

¿Se siente solo?

No. Yo confío en que los jugadores que no estaban jugando tanto porque estaba Gabi, den un paso adelante y no se note su ausencia. Yo me tengo que preocupar en que los jugadores que están aquí saquen su mejor versión.

¿Cómo se siente el vestuario?

Todo esto que vivís vosotros… nosotros estamos en otra cosa. El vestuario quiere dar la vuelta a un mal partido contra el Atlético, donde no fuimos nosotros. Es lo que percibo de ellos. Si hay situaciones que no sé… pero yo les veo con buena actitud, han entendido cosas, hemos sido críticos para mejorar cosas y ser competitivos.

¿Quién acompañará a Mosquera?

Es una buena pregunta… que no la voy a responder. Estoy seguro que jugamos con once, casi seguro. Hay varias posibilidades y decidiremos.