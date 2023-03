Baraja: "Hay otras cosas que me preocupan más que el árbitro"

Novedades en la lista para recibir a Osasuna

Gayà ha ido bien su recuperación y Nico está en la fase final y vamos a valorar mañana la situación de ambos. Gayà por momentos ha estado bien y tenemos que tomar una decisión mañana. Cavani está en su proceso en la recta final y pensar en que la semana que viene pueda participar en el grupo y disponer de él para el siguiente partido.



Polémica arbitral

Creo que hay cosas que tenemos que valorar en este tipo de situaciones. Primero la valoración que hago después del partido es con respecto a lo que has visto. Dije que era interpretable por el VAR, para mí hay contacto y puede ser penalti. Cuando no se provoca lo que uno piensa que hubiera sido lo justo que era haber señalado el penalti, el partido acaba y no podemos estar continuamente... como profesional. Entiendo que la gente tenga ese punto de rabia y frustración porque venimos encadenando cosas de otros momentos de la temporada pero no podemos perder la energía en si fue penalti o no. Hay cosas que no nos tiene que llevar a confundir la prioridad. No podemos hacer nada más. Yo hice las declaraciones que hice, Corona también habló y hay cosas que forman parte del juego. Si cada partido nos tenemos que estar quejando.... Estamos confundiendo la situación que tenemos con lo que nos va a llevar a salir de nuestra situación. Que tú protestes más o hagas dos mil comunicados no te va a llevar a salir de la situación en la que estamos. Nuestro camino es centrar nuestra energía en el partido de mañana. Necesitamos a nuestra gente y repetir lo que vivimos con la Real Sociedad. Sin Mestalla ese partido no lo sacamos adelante.



Los jugadores y los árbitros

Nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar. No podemos encontrar ahora excusas y lamentos, no tenemos tiempo de eso. Tenemos que centrarnos en lo importante y estar convencidos del partido de mañana.



El factor Mestalla

Es un partido muy importante, volvemos a jugar en casa. Mestalla tiene que ser fundamental, nuestra tabla de salvación, es la realidad, que sea un fortín, que sintamos que en casa somos poderosos y que sea la clave para salir de esta situación y mejorar en la tabla. Una de las cosas fundamentales es que es un momento en el que hay que tener mucha responsabilidad pero con calma. No podemos entrar en la precipitación ni en el drama ni en la frustración porque eso te lleva a tomar malas decisiones. Vamos a jugar un montón de partidos contra rivales directos y por eso tengo la fijación con los partidos de casa.



La permanencia y la mejora del equipo

Veo la botella medio llena, se están viendo cosas que el equipo está mejorando pero estamos recibiendo equipos de gran nivel. Osasuna es uno de los mejores visitantes de la categoría. Lo importante es saber en el momento en el que estamos y tenemos que concentrarnos en este tipo de partidos y sacarlo adelante. Tratando de cuidar los detalles porque cuando van las cosas bien caen de tu lado y tenemos que buscar que a través del trabajo sigamos mejorando para ser competitivos.



Aspectos que mejorar

Tenemos que tratar de cambiar estadísticas pero soy optimista por lo que veo y la mejora pasa por el resultado. Es sencillo, para salir de una situación de dificultad necesitas resultados. No nos podemos poner ansiosos y saber el camino para salir de esta situación. Esto no es magia y cuando entras en esta situación es porque llevas mucho tiempo y no has conseguido salir de ahí.



Bien en defensa; peor en ataque

Es evidente que nuestro bagaje ofensivo forma parte del acierto, que ellos crean que pueden convertir en gol esas situaciones y hemos insistido en que tengan calma y elijan mejor en los últimos 30 ó 40 metros. Si mejoramos en eso y no perdemos el orden y con intensidad y estar juntos lógicamente el equipo va a crecer y el resultado es la diferencia. Estamos insistiendo en que crean en la finalización y hacer cosas a la hora de encontrar el camino al gol.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



Árbitros y el miedo

Hasta la mañana del partido no suelo mirar ni quién es el árbitro, ni quién va en el VAR, no me condiciona ni me preocupa. Tengo la tranquilidad de pensar que es un profesional como nosotros y si no está acertado no lo va a hacer de manera premeditada. Confío en que es ecuánime, va a hacer un buen trabajo y que si se equivoca es un detalle y demás. Hay cosas que están por valorar en la interpretación y eso sí que te genera dudas. No le doy demasiada importancia al árbitro, hay otras cosas que me preocupan más.



El recibimiento de Mestalla al equipo

Es una de las cosas que a mí me disgustó en el partido de la Real. Fue por recomendación de la Policía. Quiero sentir a la afición y que están con nosotros antes del partido. Volver a vivir esa experiencia estoy deseando que suceda. Es algo distinto y más con el partido tan importante, te hace entrar con otra energía diferente al partido.



Osasuna y su entrenador

Osasuna es un gran rival en todos los sentidos. Equipo intenso y rápido. Está haciendo una muy buena temporada. No vamos a descubrir ahora a Osasuna. Tenemos que igualar o superar su intensidad y mejorar en algunos aspectos para competir contra ellos. Siempre está en el partido. Tiene juventud y piernas y el equipo está donde está por méritos propios. Nuestra situación no nos hace pensar que no podemos ganar el partido. El balón parado es muy importante. Los detalles son fundamentales porque los partidos están igualados. La responsabilidad y el compromiso de dónde tengo que marcar y a quién. Si en algo tenemos que mejorar es en los detalles y en eso insistimos mucho. Tenemos que parar esa situación de encajar con continuidad a balón parado.



Nico y su polivalencia

Puede jugar de '6' y de '8', también un doble pivote. Por su calidad y poderío físico. Espero que se acople a lo que buscamos cuanto antes y trabajamos para encontrar el mejor sitio de los jugadores para que nos den un rendimiento inmediato.



La renovación de Fran Pérez

Viene trabajando con el primer equipo y está disfrutando de momentos y puede ser un jugador de futuro. Que vaya creciendo y ver la mejora en el futuro. Y yo aprovecharlo para que aporte cosas al equipo.



Lino y la falta de gol

Cualquier día hará un gol porque el equipo genera y él se las genera y todo cambiará. Es cuestión de rachas y lo importante es que se generen situaciones y que no pierdan confianza porque necesitamos que los jugadores hagan gol.



Jesús Vázquez y el once inicial

Todos tienen que estar preparados. Creo que tiene un futuro brillante porque tiene juventud y mucho tramo por recorrer a la hora de mejorar y que los minutos le sirvan para mejorar y crecer pero no hay que olvidar que es un chiquillo y hay cosas que tiene que aprender jugando. No nacimos aprendidos y eso te lo da la continuidad y los partidos y Jesús lo está entendiendo bien. Necesito tomar una decisión y el que entre lo haga con la misma energía porque les voy a necesitar a todos.

Baraja, en el entrenamiento de este viernes en Paterna