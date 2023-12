Baraja: "Yo doy mis argumentos, si no fichan, no puedo chocar contra esa decisión"

El entrenador del Valencia CF Rubén Baraja ha pasado por el Media Center de Paterna en la previa del choque ante el Barça en Mestalla. Una comparecencia marcada, sin duda, por la junta de accionistas y las posteriores declaraciones de la presidenta Lay Hoon, reconociendo abiertamente, que no acudirán al mercado de invierno a fichar, salvo que pudiese darse una salida y la economia encajara, cuestión muy complicada a día de hoy. El técnico lo acepta aunque no lo comparta porque sigue diciendo que su plantilla es corta y le falta competencia interna en el vestuario. Eso sí, convencido de que no va a perder energia y que, despues de explicados de manera reiterada a la propiedad, sus argumentos y sus necesidades, se centra en sacar lo mejor de su imberbe plantilla.

Sin fichajes en invierno

Son circunstancias, estuve pendiente de sus palabras. Lo dijo ayer la presidenta y a partir de ahí tenemos que valorar, no depende de nosotros, es algo presupuestario. Soy una persona que trato de adaptarme y salvo sorpresa parece que no vamos a tener esa opción.

Lim dijo que no teme al descenso

Hay que hacer una valoración más global de la situación. No se puede valorar en este momento cual va ser el riesgo de estar abajo o arriba. Hay que ver como va evolucionando no somos adivinos para saber qué va a ocurrir. A veces un equipo empieza bien y acaba mal o viceversa. Debemos trabajar lo mejor posible que es lo que está en nuestra mano y adelantar procesos. Trato de que el equipo sea competitivo y acertar. Me puedo equivocar pro siempre intentando sacar el máximo en eso.

Bajas ante el Barça.

Almeida sigue su proceso parece que se siente mejor. José está intentando llegar hasta el último día y no acaba de estar bien del todo, con lo cual sin entrenar un solo día es arriesgado que esté. Amallah si está preparado para jugar.

La importancia de Gayà en el equipo

Tengo la confianza que el jugador que vaya a estar, con otras cualidades, pueda estar al nivel. Es verdad que Gayà te da mucha profundidad pero no estará mañana y quien le supla lo va a hacer bien.

Reacción a los no fichajes

Al final cuando en una reunión te transmiten la información, tratas de argumentarle a la otra parte tu postura. Le hemos trasladado desde el primer momento que íbamos cortos entre lesiones y sanciones -como esta semana-. Es importante que haya competencia en los puestos para que haya un nivel más alto, eso es fundamental; tener opciones cuando haya bajas. La respuesta es que financieramente no nos lo podemos permitir y por tanto yo me centro en sacar el máximo rendimiento a mis jugadores. Me cansa defender a esta plantilla cuando se lo están dejando todo. Esto viene de verano cuando se dijo que íbamos a estar abajo, ellos con su trabajo han generado una expectativa mayor pero estamos en una racha de malos resultados, además tenemos jóvenes que están compitiendo y cada jugador da el máximo en cada partido, eso es lo importante para mí. Mato por mi equipo y por mis jugadores estamos en un proceso más complicado en estos momentos y vamos a competir para ponérselo difícil al Barcelona y vamos a tener un lleno en Mestalla que nos va a ayudar.

¿Equipo en construcción?

Estamos construyendo algo. Estamos creciendo como equipo. Ser intensos, valientes, agresivos, esos son nuestros objetivos para llegar a la meta. No sé cuál será la exigencia de Xavi en el Barça, yo te hablo de lo que yo me propuse cuando renové. Crecer y ser competitivo. Y sin duda creo que estamos construyendo algo.

Responsables de la baja de Gayà

La pregunta que me gustaría que me hicierais es “quién va a jugar mañana”. Sacar punta de si se fue a la selección o no se fue… tuvo un golpe con la selección, volvió y se resintió y no podemos contar con él. Esto puede ocurrir, per yo estoy centrado en que quien juegue lo va a hacer bien.

Mensaje a la afición

Que vayan en masa, creyendo al equipo. Quisiera que mi equipo fuera valiente, agresivo, que quiera ir a por el partido y que se vacíe al 100%. Equipo, esfuerzo, compromiso, recuperar, no perder el hilo de la competición y ponérselo difícil a uno de los mejores equipos. Pero como va a estar nuestra gente, seguro que nos va a ayudar a ponérselo complicado.

Cortar racha negativa

Cuando llegan momentos así, hay que llevarlos con calma. Como líder del grupo hay que tratar de mantener la serenidad. El año pasado ya se lo transmitimos que si lo haces bien, los resultados llegan. Y luego hay que apoyarlos, son los mismos que competían bien hace dos meses y siempre dando el máximo.

Momentos Valencia CF y Barça

Me preocupo de que el equipo tenga lo que quiero. Actitud, predisposición, concentración… Ellos tienen mucha calidad y aun haciéndolo muy bien en una acción pueden definir. Vamos a tener nuestras opciones si hacemos el partido que tenemos en la cabeza, y es importante que que tengamos claridad en los metros finales. El FCB te acaba hundiendo por que maneja bien la pelota porque atacan bien en posicional. Lo tienen que hacer todo bien y aun así a veces no es suficiente. Lo que más me gusta es verlos con la motivación que pide el partido.

Homenaje a Silva

Ayer le vimos por aquí e intenté convencerlo para que jugara un rato, no hubo manera. Trayectoria envidiable en todos los sentidos como jugador y como persona. Sin duda merece ese homenaje.

Barça peligroso

El Barça siempre es peligroso. Es un equipazo. Tiene recursos individuales, colectivos, por dentro, unos por uno en banda, llegadores, es un equipo muy completo. Pero bueno, nosotros también tenemos algo que decir mañana.

Salidas en el mercado de invierno

Esto ni siquiera se ha valorado. Sólo se me ha dicho que por tema económico no hay posibilidad de que venga ningún jugador. A mi nadie me ha asegureado nada, solo me han dicho que no va a ser posible firmar. No sabemos si va a salir alguien, si alguno de los que no juega viene a hablar conmigo y me pide salir... Necesito concentrar toda mi energía en que el equipo funcione.

Javi Guerra y su ausencia

Tuvo una experiencia negativa que le va a servir para aprender que en determinados momentos hay ciertos lujos que no te puedes permitir. Me preocupa más quien vaya a jugar mañana y que el equipo dé una buena medida de sus posibilidades.

Pesimismo en el ambiente

No lo noto así. Creo que nuestra afición es inteligente y sabe que no hemos tenemos buenos resultados pero ya están pensando en mañana. A esto lo llevo yo, a tratar de competir bien mañana y si sale bien seguro que se vuelve a pensar en otra cosa. Si ganamos no hay que perder el equilibrio y si perdemos entra en lo posible. Si perdemos no hay que fustigarnos.

Estado anímico plantilla

Tienen hambre y necesidad. Y saben que mañana van a tener enfrente un gran rival. Que tengan claro lo que vamos a proponer, y llevar a cabo el plan de partido. Saben que cada punto es importante y los puntos de mañana valen igual como los de Celta y Granada. Mañana la afición nos va a apoyar y Mestalla va a ser una caldera

¿Jesús Vázquez preparado?

Está mejor en su proceso. Es una opción para jugar mañana, sin duda. Físicamente no ha estado bien pero ha mejora y en cualquier momento puede entrar.

Mejorar minutos finales

Mantener continuidad en el esfuerzo, en la solidaridad, en el equipo, concentrados en parte final de los partidos y gestionar mejor la parte final de los partidos. Le está ocurriendo mucho a todos los equipos. Al Barça le pasó en Champions y a nosotros no ha privado de tener puntos que creo que habíamos merecido durante los partidos. No podemos perder concentración y hay que saber leer mejor el partido.

¿Silva leyenda?

Mira su currícuclum, piensa la gran suerte que tuvimos de que jugar a aquí. Lo admiro mucho por como se adaptó, mediapunta, banda, jugar en medio. La lástima que lo disfrutamos poco. Sin duda que es una leyenda.

¿Siente impotencia de pelear sin respuesta por fichajes?

Podemos hablar horas y horas de muchas cosas. Pero al final te reúnes con la persona que representa al propietario y explica las cosas. Al final no puede ser y pienso que para qué voy a perder energía en algo que no controlo. La gasto en gestionar este momento, que la gente nos apoye, que los jóvenes compitan como veteranos de 28 años… lo otro no depende de mí. Me centro en mi objetivo que es no sufrir tanto como la temporada pasada y mejorar los números. Al final estas situaciones no me dan nada a mí, yo confío en mis jugadores y competimos, y el equipo por encima de algún día malo ha competido.