Baraja: "El club debe marcar el objetivo y debe ser realista con las expectativas"

Si algo conocemos de Rubén Baraja es que es un técnico transparente. Dice las cosas como las piensa. Sin dar rodeos. Y en la rueda de prensa previa al choque ante la UD Las Palmas no ha sorprendido a nadie. Sincero y honesto, quiere lo mismo para la afición del Valenica CF. Tras el sufrimiento de la temporada pasada, merodeando con las posiciones del descenso todo el año, Baraja quiere que el club marque unos objetivos realistas y sin falsas expectativas que luego hagan ir con esa losa al equipo toda la temporada. Partido a partido, repite el de Pucela que quiere sumar mañana en el estreno en Mestalla tras el brillante triunfo en el Pizjuán ante el Sevilla de Mendilibar.

Fichaje de Sergi Canós

"No puedo hacer valoraciones. Sé que hay operaciones en marcha y ya veremos qué va sucediendo. Ya he comentado lo que pienso y no voy a darle más vueltas a eso".

"Me centro en el partido y cuando hay una situación puntual tengo una comunicación directa sobre las posibilidades que se pueden dar".

Un refuerzo solo

"No me paro a pensar si juego en desventaja por tener sólo un refuerzo. Me centro en el partido. Bastante tengo. Me centro en competir, hacer un buen partido y regalarles una victoria a los aficionados".

Objetivo de la temporada

"La valoración la tiene que hacer el club. Son los que tienen que marcar las directrices de unos objetivos razonables y acordes a la plantilla. Los objetivos los marcan los clubes con la plantilla de que disponen. El objetivo tiene que estar acorde con la plantilla que tenemos y con los refuerzos que hayamos logrado. No se pueden generar expectativas más altas de las que podamos alcanzar porque después vas todo el año con una frustración tremenda. Se tiene que fijar un objetivo real y razonable".

Un objetivo es sufrir menos

"El objetivo de la pretemporada es configurar la mejor plantilla posible y tratar de empezar bien la competición y a partir del final del mercado siempre se haca una valoración y se fijan los objetivos; aunque el fundamental es tratar de sufrir menos de lo que lo hicimos la temporada pasada".

La exigencia de Baraja

"La exigencia se transmite en el día a día. En cuidar los detalles. El día a día nuestro tiene que ser exigente en cada entrenamiento, en cada partido. Mejorar el día a día para que nos haga mejores. Estamos tratando de concienciar al jugador para que coja una mecánica de comportamiento. Cada cosita es importante y más con las limitaciones que tenemos".

Partidos más largos

"En la reunión previa a la liga, los árbitros nos dejaron claro que, por los parones, los añadidos se iban a hacer más largos. La mayoría de los partidos son más de 100 minutos, que tienes que saber controlar a nivel físico y emocional. Hay descuentos de 10 o 12 minutos y se puede sacar algo positivo en ese tramo. Tienes que mantener la concentración y el físico más tiempo. No sé hasta qué punto, en una temporada tan larga, los equipos van a mantener esa exigencia física porque hay más riesgo de lesión".

Plantilla larga

"No sabemos qué va a suceder con los jugadores con tanto tiempo añadido. No hay estadísticas sobre el desgaste físico y las lesiones. Lo mejor es hacer bien los cambios y tener plantillas largas. Una plantilla corta cuando los tiempos son más largos... La competencia en la plantilla es lo que va a dar que el equipo se mantenga en un gran rendimiento todas las temporadas".

Cámaras en el vestuario

"Tenemos que adaptarnos a las posibilidades que ofrece el fútbol que, al final, no deja de ser un espectáculo. Siempre y cuando se haga con respeto y organización, no hacemos nada extraordinario. Llevamos al público momentos especiales e íntimos. A veces no controlaremos las emociones y el aficionado verá cosas que no ha visto hasta entonces. Es algo del momento televisivo que tenemos".

Repetir con Diakha en el medio

"Puede jugar en las dos posiciones. Tenemos que gestionar los recursos que tenemos en los dos puestos y él puede jugar tanto de central como de mediocentro".

"No creo que jugáramos defensivo en Sevilla. Poner a Diakhaby en esa posición no convierte a un equipo en más defensivo".

¿Javi Guerra en el once?

"Javi se siente bien, está bien, y mañana decidiremos. Mi responsabilidad es tomar decisiones, juegan once y seguramente podrían jugar otros once. Lo importante es que los jugadores que entren se adapten como lo hicieron en Sevilla. Tienen que entender que aunque no jueguen desde el inicio, con estos alargues, van a ser muy importantes".

La oferta del equipo

"Ofrecer trabajo, esfuerzo, ser intensos... Todo lo que exige la camiseta: jugar bien al fútbol, contragolpear cuando podamos, dejarnos el máximo... Que la gente vea un equipo reconocible, con unas señas de identidad claras, darle continuidad al partido de Sevilla. Nuestra gente lo único que quiere es que el Valencia gane y con esa mentalidad lo afrontamos".

Inquietud

"Ganar en Sevilla no cambia nada. Cualquier equipo te puede complicar. La inquietud es que quiero ver competir a mi equipo ante un rival que va a intentar tener la pelota, que repite entrenador, que van a tratar de atraernos con la posesión de la pelota. Es un partido de gran dificultad. Un partido diferente en un escenario diferente".

Mejorar a Mamardashvili

"Trabajamos un montón de cosas a nivel global e individual. Giorgi es muy joven y tiene mucho que mejorar y que trabajar. Es un portero con gran posibilidad de mejora; no sabemos cuál es su techo y tenemos que trabajar con él pero su rendimiento suele ser estable y eso es una ventaja para el equipo".

"Estoy tratando de trabajar con variantes de acuerdo a mis posibilidades. Las características de los jugadores te llevan a jugar de una manera o de otra para que den su mejor versión".

Mosquera

"Mosquera forma parte de la plantilla y está preparado para poder participar. Tenemos que optimizar al máximo las herramientas que tenemos. Si no puede jugar aquí tiene que tener minutos para jugar en otro sitio. Tenemos que valorar que si un jugador de 19 o 20 años participa en el primer equipo es fenomenal. Sino lo hace les estamos haciendo un flaco favor porque no juegan. Cristian puede aportar minutos más de lo que lo hizo la temporada pasada pero si al final no es así, tenemos que valorar la opción de que los tenga en otro sitio para que pueda crecer".

Vestuario centrado

"Ellos están superconcentrados y supermetidos. Están redoblando esfuerzos con su trabajo en el día a día. Están sacando su carácter para sacar estos partidos.

Grada de animación cerrada

"Me gustaría tener a la gente joven que son los que empiezan a alimentar los cánticos y los apoyos y queremos recuperar esa grada cuanto antes para volver a ser un equipo que tenga a su afición completa en cada partido. Son los que empujan y transmiten al resto y los echamos mucho de menos".

La grada, decisiva

"Mi inquietud está en el partido de mañana. Mestalla tiene que ser fundamental como lo fue el año pasado. Con tu gente ayudando, empujando, desde el inicio es más fácil. Tenemos un equipo joven que necesita de su apoyo desde el inicio de la liga. La gente tiene que ir con ilusión y nosotros transmitirles nuestra ilusión. Son importantes para nosotros porque jugamos mejor y con más confianza. Es la segunda jornada, pero es ir dando pasos hacia el objetivo".

Mundial Femenino

"Me gustaría desearle mucha suerte a la selección española femenina. Ojalá pueda traerse el título".