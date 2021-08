Mejorable balance de los atletas valencianos en Tokio

València contó con seis representantes en los Juegos Olímpicos de Tokio, todos con opciones de ampliar el medallero de una provincia que, hasta la fecha, sumaba un oro, cuatro platas y tres bronces. No ha sido, sin embargo, la participación más satisfactoria para los nuestros hablando en términos generales, aunque no por ello decepcionante tras tantos meses de esfuerzo y dedicación.

Fátima Diame quedó vigésima y cayó eliminada en la ronda clasificatoria para la final de salto de longitud después de cerrar su mejor marca en 6’32 metros, lejos de los 6’75m que otorgaban el pase directo y los 6,60m que obtuvo el último clasificado. La atleta de 24 años disputaba sus primeros Juegos tras sellar in extremis el boleto a Japón, convencida de que batiría su marca personal. Deberá esperar a París 2024 para lograrlo.

Fátima Diamé cayó en la primera ronda



Laura Méndez no pudo terminar el maratón olímpico de Sapporo. Desde el kilómetro 15, reconoció una vez concluida la prueba, comenzó a verse superada por el calor y se marcó como objetivo el llegar a la meta, pero finalmente tuvo que abandonar. “Del kilómetro 29 al 30 no recuerdo nada, veía estrellitas y estrellitas hasta que he desfallecido. Me da mucha rabia porque quería acabar, he visto lo malo del maratón”, relataba la corredora del Playas de Castellón.

La ronda de cuartos de final se llevó por delante a varios atletas valencianos de distintas categorías. Es el caso de Lola Riera, tras perder con la selección española de hockey femenino la tanda de penaltis frente a Gran Bretaña que otorgaba el pase a semifinales. También de Víctor Claver, quien sucumbió ante Estados Unidos (81-95). El escolta de Valencia Basket, en cualquier caso, tuvo un papel destacado en el torneo con un promedio de 8.8 puntos, 5.5 rebotes y 12 puntos de valoración por partido. Por otra parte, las ‘Guerreras’ del balonmano femenino, con la portera Silvia Navarro entre sus filas, no pasaron de fase de grupos.

Lola Riera, durante los Juegos



Carlos Soler es, por tanto, la mejor noticia que nos llega desde Tokio. Si bien sólo jugó un partido como titular, el centrocampista che fue importante en la rotación de Luis de la Fuente y puso fin a la mejor temporada de su carrera con una honorable medalla de plata. Suya fue, además, la asistencia a Oyarzabal que permitió llevar la gran final ante Brasil a la prórroga.