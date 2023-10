El Ayuntamiento obliga al Valencia CF a reanudar las obras si quiere el convenio

Hablar de un paso definitivo en el asunto del Nuevo Estadio del Valencia CF es, seguramente, arriesgado. Los hechos durante estos últimos catorce años desde que se paralizaron las obras en Cortes Valencianas, así lo demuestran. Incumplimiento tras incumplimiento por parte de MeritonHoldings y pasos en falso por parte de los distintos ayuntamientos que han gobernado en el consistorio municipal durante las dos últimas décadas. Así que, conviene ser prudente e ir con pies de plomo en lo que este mediodía ha comunicado el Ayuntamiento que gobierna en minoría el Partido Popular.

En síntesis, el resumen es que el Ayuntamiento ha pasado la pelota al tejado del Valencia CF. El club recibe un órdago que parece definitivo por parte de la institución. Habrá licencia para reanudar las obras, pero no convenio. El convenio, fijado bajo las bases de lo establecido por el anterior gobierno PSPV-Compromis, solo se accederá a negociar si el club ha metido las máquinas para reanudar las obras y cumple un determinado calendario que certifique la voluntad firme de Peter Lim de acabar el estadio. Es decir, el Ayuntamiento quiere que las palabras se conviertan en hechos de una vez y si no, no se sentará en la mesa para negociar un nuevo convenio urbanístico que resultará beneficioso para el club.

Desde que el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano se reuniera en Madrid con Germán Cabrera, el abogado de Peter Lim en España, el PP ha seguido una hoja de ruta muy marcada. Reunión con los diferentes grupos políticos en el Ayuntamientos y reuniones varias con los denominados, poderes fácticos del valencianismo: Martín Queralt, Agrupación de Peñas, Agrupación del Pequeño Accionista y Libertad VCF. Y ahora, el golpe definitivo. O no. Lo dicho, la pelota está en el tejado del Valencia CF y le toca mover ficha.

El Ayuntamiento de Valencia ha comunicado hoy al Valencia CF que se ha tomado la decisión de no realizar ninguna negociación sobre el convenio urbanístico hasta que el Club retome efectivamente las obras de construcción del Nuevo Estadio, paralizadas desde hace casi quince años. Así se lo ha trasladado, tras la ronda de reuniones con los grupos políticos y los principales colectivos representativos de la afición.

Por ello, el Ayuntamiento se limitará a tramitar la licencia solicitada por el club, siempre que el Valencia C.F. responda satisfactoriamente a los requerimientos de documentación y aclaraciones que puedan hacerle los funcionarios responsables de la tramitación de tal licencia.

Sólo en el momento en que el Valencia C.F reanude efectivamente las obras se entablarán negociaciones para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior gobierno municipal, aunque con incorporaciones que garanticen que el club cumpla con la ciudad. Entre las incorporaciones que no se preveían en el borrador del convenio realizado por el anterior equipo de gobierno, se incluirá, entre otras, una programación temporal de las obras con penalidades en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario, así como detalle de las fuentes de financiación de las obras del Nuevo Estadio.





Por otro lado, no existirá ningún incremento, ni cuantitativo ni cualitativo, del aprovechamiento urbanístico que el planeamiento vigente reconoce a las parcelas titularidad del Valencia C.F; no se otorgará licencia alguna respecto de las parcelas de aprovechamiento lucrativo privado del Nuevo Estadio sin que, previamente, se haya ingresado en la Tesorería la cantidad correspondiente a la construcción del polideportivo municipal de Benicalap, con IVA incluido. Tampoco se aprobará la reparcelación de los terrenos en los que se ubica el Mestalla e inscribirán las fincas de resultado sin que, previamente, el Nuevo Estadio esté totalmente construido y en funcionamiento y se haya demolido el Mestalla o garantizada su demolición mediante aval bancario.

Por último, el Ayuntamiento también pedirá que el Valencia CF desista de los recursos contencioso-administrativos presentados contra los actos de la Generalitat Valenciana de denegación de prórroga y declaración de la antigua ATE.