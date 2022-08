Ayestarán: “Almeida es un futbolista más de crear juego y organizarlo que de romper líneas”

¿Quién es André Almeida?

Es un jugador que desde categorías inferiores ha estado dotado técnicamente y con muy buena capacidad asociativa. Más de asociarse con los cercanos que de buscar profundidad. He podido verle de doble pivote y jugando en rombo con la selección sub-21 de interior derecho. Tiene más tendencia a asociarse a nivel organizativo que a llegar al área. Menos profundo que organizador.

Gattuso está jugando con un 4-3-3 muy definido en el que el ‘6’ es Guillamón o Nico y más abiertos Yunus y Carlos Soler. ¿Ve ahí a Almeida?

Ha tenido más tendencia a jugar en el lado derecho. Es diestro nato. Creo que Soler tiene más llegada que él, por lo que le veo más en una segunda altura como una especie de Nico. Es un jugador que no busca pases profundos.

El Valencia CF apuesta por André Almeida como un fichaje a largo plazo y que va a crecer en la plantilla. ¿Coincide en esa apreciación?

Lógicamente es un jugador con formación y habrá que ver su evolución. Esa evolución también depende de la implicación y el nivel de profesionalidad que él tenga. Pero eso son datos que se me escapan. Es un jugador con proyección.

¿No lo ve jugando como un extremo en un costado?

No, porque no es un jugador profundo ni al espacio ni en la conducción. Es más de crear juego y organizarlo que de romper líneas. No lo veo como un centrocampista ofensivo, en un pivote.

Ayestarán fue entrenador del Valencia CF entre mayo y septiembre de 2016









En cuanto a usted, ¿qué le depara el futuro?

Es impredecible. Ahora estoy pendiente de cómo evolucionan los equipos. He aprovechado para ir de vacaciones con mi familia. La semana pasada fui a ver el Levante-Huesca y también el Valencia-Girona. Y a partir de ahí, la idea es ponerme al día de la evolución de los equipos.

Es usted una persona de fácil movilidad: Israel, Portugal…

Ahora trato de acercarme. Aunque las ofertas ya no dependen de uno sino de lo que te llegue. Las ofertas de Sudamérica las he rechazado y ahora estoy esperando a que llegue algo por aquí y si no llega, tocará volver a hacer las maletas.

Otro de los fichajes del Valencia CF es Samuel Lino y que usted ya ha podido verle jugar en Portugal.

Jugué cuatro veces contra él. Ya en el partido contra el Girona pudimos verle dar un paso importante. Hubo momentos en los que pidió la pelota para que él desequilibrara. Le vi un nivel superior al que estaba demostrando en Portugal.