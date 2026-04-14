Awa Fam emula a Pau Gasol al ser elegida número 3 del draft de la WNBA

Awa Fam es historia del baloncesto español y sólo tiene veinte años. En la ceremonia del draft de la WNBA igualó a Pau Gasol, al ser elegida número 3 del draft y superó a su compañera en Valencia Basket Raquel Carrera, la 15 en 2021, hasta entonces la española seleccionada en mejor posición. La pívot alicantina se va a la franquicia más ganadora de la competición, los Seattle Storm, que cuentan con cuatro títulos. Con la de Santa Pola, quieren romper la igualdad con Houston Comets y Minnesota Lynx.

Todas las previsiones apuntaban a Awa Fam como la número 1, algo que la hubiera convertido en la primera extranjera desde Lauren Jackson en conseguirlo en 2001, pero antes sonaron dos nombres en el Teatro Shed de Nueva York: la escolta Azzi Fudd (Dallas Wings) y Olivia Miles (Minnesota Lynx). Ambas exteriores.

Seattle Storm Así daban la bienvenida los Seattle Storm de la WNBA a la taronja Awa Fam

Para Valencia Basket fue una noche agridulce. Por un lado el orgullo de ver a tu canterana tocar el cielo. Por otro, saber que la pierdes. Porque Awa Fam dejará el club a final de liga para compaginar la WNBA y Project B, esa nueva competición millonaria de creación reciente que se disputará mientras descanse la liga norteamericana. Como consuelo, el Roig Arena será una de las sedes de este nuevo torneo global que dejará una buena cantidad a la instalación y unos 500 mil euros de compensación al club por la salida de la pívot.

La taronja entra económicamente en otra dimensión, entre lo que vaya a cobrar en Project B y el nuevo convenio colectivo de la WNBA, recientemente aprobado. De haber sido elegida número 1 su salario sería de medio millón de dólares, mientras que hace dos años la estelar Caitlin Clark no pasó de 76 mil. Para la 26/27 Fam tiene garantizados unos 440 mil dólares. Vamos, que entre ambas competiciones, rondará el millón de dólares, una cifra inalcanzable en Europa.