Así se recordó en El Partidazo de COPE la figura de Juan Cruz Sol

La figura de Juan Cruz Sol es inmensa. Tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Tal es así que, anoche, en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño, los mejores contertulios del país analizaron cómo fue como futbolista y qué recuerdo les dejó la persona. Todos coinciden: un caballero del fútbol y de la vida.

Miguel Rico

“Un lateral tremendo, de potencia física, despliegue. Honesto. Duro sin dar patadas. Una institución en el fútbol”

Sol luce de azul con el Valencia CF

Santi Cañizares

“Un tipo fantástico. La mejor persona que yo pueda haber conocido, le sirve para empatar con él. Un tipo extraordinario. Una generosidad brutal. Incapaz de sentir odio por nadie. Al que todo el mundo aprecia, incluso en este mundo, donde hay radicalidad. Nadie puede hablar nunca mal de él. Si hay algo que achacarle, a Juan Sol, a Juanito, es: ‘Juanito, no serás demasiado bueno, joder’. Solamente le puedes achacar exceso de bondad. ‘Protégete un poco de la gente. Protégete un poco. Porque no todo el mundo es como tú’. Un tipo maravilloso”.

La fachada de Mestalla muestra a Sol entre sus leyendas

Tomás Guasch

“Le recuerdo perfectamente. Hablamos de 30 millones de la época que pagó el Real Madrid por él; era un dinero, eh. Él había jugado divinamente en el Valencia, en la selección. Yo cuento aquel partido famoso, que además lo comenté con él, un partido en Rumanía que fueron con Benito, Migueli, él, Pirri, Capón… unos blindados. Y les sacudieron los rumanos a patadas. Metieron a Miguel Ángel en la portería de un golpe. Y contado por él era para morirse de risa. Decía: ‘ya teníamos que haber salido con un tanque’. Más defensas y más tíos de rompe y rasga no pudimos llevar y nos pegaban por todos lados. Y siempre con esa cosa, llegaba el Valencia con él de delegado, y yo me acuerdo un día que me dejó subir a hacer una entrevista con Di Stéfano. No sé si era el delegado, ya no me acuerdo. Pero sí de que fue él quien me facilitó todo. Nunca una palabra fea, un señor. Un caballero. Siento su muerte porque tipos de esta categoría no sobran”.

Sol controla el balón con el pecho

Roberto Palomar

“En el Madrid estuvo poco. Solo cuatro años. Yo he hablado con algún veterano y pese a ello, lo consideran suyo. Evidentemente el corazón de Juan Cruz Sol es valencianista, pero aquí se le trataba como a uno más. Tenía contacto con la AsociacióndeVeteranos. Su paso por aquí, en menos de un lustro, fue muy intenso. En el Real Madrid es muy recordado”.