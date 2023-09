Angulo: "El salto a la élite quiero que llegue de forma natural. Soy feliz aquí"

Tras 12 temporadas como jugador y 12 como entrenador, Miguel Ángel Angulo sigue al frente de un Valencia Mestalla con el que casi asciende la temporada pasada a Primera RFEF. Atiende a Deportes COPE Valencia desde la Ciudad Deportiva de Paterna.

¿Cómo se encuentra?

Contento de estar un año más en el club y viendo la evolución de los chavales. Feliz. Disfrutando.

Mucho cambio en el equipo. ¿Cómo valora el Inicio de temporada?

Cuando hay muchos jugadores nuevos y quieres meterles tus ideas tiene su tiempo. Estamos en construcción y en desarrollo. Tenemos muchos chicos que han stado haciendo pretemporaa con primer equipo y han estado poco tiempo con nosotros. Estamos confeccionadno la idea y los automatismos. Meterles el síntoma de competir y en ese proceso tuvimos un primer partido que nos sorprendió un rival recién ascendido. Ante el Manresa ya se empezó a ver la identidad que queremos.

| Entrevista @DepCOPEValencia | ??



?? @Angulo2Miguel lleva 12 años entrenando en la @Academia_VCF…



?¿Ha pensado en la posibilidad de ser elegido para dirigir al primer equipo del @valenciacf?#AnguloenCOPEpic.twitter.com/fxyrABed9H — Deportes COPE Valencia (@DepCOPEValencia) September 13, 2023

Papel de Gozálbez y Hugo González este año tras debutar con primer equipo

Hay muchas situaciones que la prioridad va a ser primer equipo y las necesidades que tenga. Vamos a tener que, en algunas situaciones, improvisando. Depende de si es sábado o domingo. Si jugamos fuera o en casa y ellos también. Eso va a condicionar muchas convocatorias. Hemos hecho una plantilla larga, ocupando fichas incluso del Juvenil A previniendo que podían pasar estas situaciones. Contar con jugadores de la Academia VCF y con los que nosotros tenemos. Hemos hecho una plantilla muy equilibrada y competitiva pensando que pueda haber jugadores nuestros en primer equipo y aún así poder competir bien.

Incertidumbre para los chavales que suben y bajan

Nos genera prisa el poder trabajar con ellos para que pronto puedan adaptarse al mundo profesional, donde la exigencia y el error te penaliza. Es una oportunidad que puedan estar convocados e incluso jugando algun minuto. Cuando no puedan tener esos minutos que necesitan los chavales jóvenes para vivir esas experiencias pues vamos a poder contar con ellos. Es una muy buena oportunidad para ellos. Siendo humildes, les inculcamos que el trabajo es la clave y competir en el Mestalla es fundamental. Donde uno se merece estar convocado con primer equipo o no viene mucho por el VCF Mestalla.

Doce años entrenando, ¿se le ha pasado por la cabeza si le llaman para primer equipo con tanto cambio?

Siempre tuve las ideas muy claras. Cuando era jugador ya me preocupaba de porqué hacíamos las cosas a nive físico, técnico o táctico. Cuando lo dejé mi obsesión era sacarme el título para ser entrenador, sin saber si me iba a gustar o no. Probar ver qué era este mundo. Estuve en el infantil, cadete, varios en el juveni, segundo entrenador, luego primer equipo, Juvenil B, Juvenil A... Mi año año me permite estar disfrutando de lo que hago. Me genero situaciones de toma de decisiones de qué haría yo si estuviese a nivel profesional en Primera o Segunda. Me gustaría estar lo suficientemente preparado para el día que pueda llegar esa oportunidad, pero no es algo que yo quiera generar, quiero que pase de manera natural. No me invade la ambición, la ansiedad ni el protagonismo de querer hacerlo ya. Disfruto lo que estoy haciendo, donde lo estoy haciendo. Lo demás surgirá con el tiempo.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Acaba de renovar. ¿Tuvo alguna propuesta de algún equipo?

Hay algunos directores deportivos que han preguntado por la situación. Enseguida no hemos ido a más. Tengo claro que quiero seguir aquí. Eran de una superior categoría y no quise probar salir de aquí porque no era el momento. Imagino que el buen año del VCF Mestalla no habrá pasado desaparecibido pero no hay nada serio ni nada concreto.

¿Cuál es la virtud de la Academia VCF?

Hay un gran trabajo de profesionales que ya desde el fútbol 8 de captación o edad de infantiles y cadetes... Hay una ligera selva entre Sevilla, Atleti, Villarreal... Y ahí estamos nosotros. El ADN valenciano que es un jugador que a mí me encanta. Es muy competitivo, puede ser más o menos técnico pero es muy competitivo. Eso nos da que tenemos una de las mejores Academias del mundo. Es ADN competitivo con la técnica, la eficacia, ser resolutivo. Un método de trabajo fiable que nos dé buenos resultados. Que el jugador se desarrolle y aprende. Cuanto más tiempo pase con nosotros mejor y lo vemos cuando un jugador va a jugar fuera o incluso los que llegan al Mestalla, que son jugadores con una enorme proyección.



Una descripción por jugador

Javi Guerra: Control y dominio

Yarek: fiabilidad y seguridad

Mosquera: rapidez y potencia

Diego López: versatiliad y profunidad

Alberto Marí: eficacia y rematador

Mario Domínguez: jugador de área

Martín Tejón: inteligencia y listo