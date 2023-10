El alta médica de Jesús Vázquez

La luz al final del túnel está cada vez más cerca para Jesús Vázquez. El canterano del Valencia CF ha trabajado ya hoy por primera vez junto al resto del grupo desde que el pasado 27 de septiembre anunciara su problema de salud a través de un comunicado en sus redes sociales. "Podría haber sido un susto mayor y tener que dejarlo todo", advertía el futbolista acompañando el texto de una foto en la camilla de un hospital en el que estuvo varios días ingresado. El club anunció después que se trataba de un "trastorno neuromotor", una dolencia que requirió de la entrada de un médico especialista. Después de mucho incertidumbre y sufrimiento por parte del jugador y su entorno, hoy ha dado un paso clave para volver a vertirse de corto en un partido con los de Mestalla.

Con trabajo todo llega, cada vez más cerca.

Hoy el mensaje en redes sociales es bien distinto al del pasado mes de septiembre: "Con trabajo todo llega, cada vez más cerca. Muy feliz por volver al campo con el grupo", publicaba Vázquez a mediodía de hoy lunes 30 de octubre. Un mes y tres días después, con alta médica ya bajo el brazo. La evolución del trastorno neuromotor ha sido, como venimos contando, positiva. La afectación nerviosa está superada y el futbolista ha podido volver a trabajar con el resto del grupo con normalidad, completando la primera parte de la sesión regenerativa del equipo tras el empate en Bilbao. En el último mes ha trabajado en solitario dosificando las cargas en función de sus sensaciones. De la bicicleta estática pasó a la suave carrera continua, de ahí a calzarse las botas y golpear balón, y la última ha sido esta mañana metiéndose en la posesión justo al resto del equipo.

El siguiente paso será ya ponerse al nivel competitivo del resto del equipo para entrar en los planes de Rubén Baraja. El técnico acostumbra a no forzar a los jugadores hasta que no estén al 100%, y en este caso también tendrá mucho que aportar Jesús con sus sensaciones. La realidad en este punto es que ya no existe dolor y que la fase de recuperación en la que se encuentra es la última antes de poder volver a entrar en una convocatoria. Una fantástica noticia para el jugador y para el Valencia CF, que ve como recupera a un futbolista en el que tiene grandes esperanzas depositadas y con una marcada proyección.