Albelda: “pondría a Ferran Torres entre los mejor pagados de la plantilla, pero no rompería la banca”

Ayer se cumplían siete años del último partido de David Albelda con la camiseta del Valencia CF. El tercer jugador en la historia del club con más partidos disputados, 486 encuentros con seis títulos oficiales. Fue en el Sánchez Pizjuán con Ernesto Valverde en el banquillo. Hoy en Deportes COPE Valencia hemos compartido algunas vivencias del pasado del gran capitán valencianista y, por supuesto, hablando de presente con dos temas candentes en la actualidad ché: el caso Ezequiel Garay y la renovación de Ferran Torres.

Echando la vista atrás, el de la Pobla Llarga recuerda un verano convulso que acabó con su salida del club: “Fue un verano complicado en el club y yo ya intuía que me iba a ir. Vicente Andreu me ofreció renovar, pero yo no quise por si la gente nueva que iba a llegar no me quería, era lo mejor y más honesto. De mi conversación con Djukic y Salvo saqué la conclusión de que no me querían porque yo tenía un estatus demasiado alto en el Valencia".

Capitán y leyenda, se fue sin el homenaje de la afición de Mestalla: “no quería que me hicieran un homenaje en porque lo principal era intentar meternos en Champions y porque todavía no sabía si iba a seguir o no. Hubo varias conversaciones para ello, pero siempre pensé que no era el momento”.

El Centenario brindó el cariño de Mestalla al gran capitán

El Centenario y los actos entorno a esta fecha histórica, le devolvieron el terreno perdido y Albelda volvió a sentir el cariño de la afición: “Es cierto que después del asunto Koeman, viví situaciones incómodas durante algunos años. Había división de opiniones. Yo siempre lo tuve claro, fui contra el Valencia por necesidades del momento. No podía ir contra Juan Soler, tenía que ir contra la empresa que era el Valencia, aunque el representante de la empresa fuera él. Pero en general y con la mayoría, siempre me he sentido muy querido por la afición y los actos del Centenario fueron una buena muestra de ello”.

La incomprensible decisión de Koeman de apartarle del equipo, le quitó la posibilidad de disputar la Eurocopa de Austria y Suiza 2008, cuando había sido un fijo en el combinado nacional durante la fase de clasificación. Es algo que lamentó durante mucho tiempo, aunque llegó a entenderlo: “Fue duro no ir a la Eurocopa; pero Luis Aragonés no podía llevarme porque desde diciembre dejé de jugar, como Angulo y Cañizares".

De vuelta al presente, el comentarista COPE repasa los casos polémicos que envuelven la actualidad del conjunto de Mestalla. El cruce de comunicados entre Garay y el club alrededor de su no renovación con el Valencia CF: “Detrás de la historia de Garay y el Valencia habrá algo que desconocemos. No puedo creer a uno o a otro porque cada cual ha dado su versión. Los clubes no son una ONG. Con la lesión del argentino y su edad, el Valencia tiene que decidir si le interesa o no que el jugador continúe. Ningún club tiene ahora salud económica para afrontar una operación así. Insisto, no sabemos toda la verdad, pero mi opinión es que si has llegado a un acuerdo verbal, como dice Garay, tienes que respetarlo. La palabra tiene mucho valor”.

Albelda ve dificil el futuro de Ferran en el Valencia CF

Más complicado es el asunto de la renovación de Ferran Torres. “El caso de Ferran Torres lo veo de manera negativa. Veo una manera de afrontar la renovación por parte del jugador pensando en su marcha, sin responder... Si echamos la vista atrás, el Valencia llega tarde".

Albelda tiene claro que la baza del Valencia en la negociación es hacer valor su condición de valenciano porque yendo al mercado, es imposible competir. “En mi época nadie se marchaba porque nos ofrecían contratos largos y encima estábamos en un Valencia campeón. Ahora el club es más inestable. Yendo libre, pudiendo negociar con un club a partir de diciembre, Ferran tendrá ofertas 3 o 4 veces superiores a lo que le puede ofrecer el Valencia. Para que se quede, hay que apelar a que es valenciano y por eso quiera quedarse".

"¿Qué beneficio tiene tener a Ferran un año en el banquillo? Pierdes deportivamente"

Ferran reclama posicionarse en el tope salarial y el Valencia está dispuesto a colocarlo en el escalón más alto del vestuario. Albelda cree que es un tema peligroso porque en los vestuarios hay códigos y tan poco el club está boyante económicamente: “yo lo pondría entre los mejores pagados, pero tampoco rompería la banca. Si lo haces, pueden venir jugadores por detrás reclamándote. Hay situaciones de vestuario que tienes que manejar también en estas operaciones. El Valencia no puede permitirse eso ni económicamente ni a nivel de vestuario".

Un escenario que podría darse, harto complicado porque el Valencia necesita dinero y no puede permitirse, podría ser que el jugador no quiera renovar y se quede en el club para esperar a negociar libre a partir de diciembre. Cuestionamos a Albelda sobre la posición que debería adoptar el club si estuviera ante esa encrucijada, "¿Qué beneficio tiene tener a Ferran un año en el banquillo? Pierdes deportivamente, al final se va a ir igual, gratis y tienes que seguir pagándole el contrato. Es difícil tomar una decisión en esa situación, no puedes debilitar al equipo si crees que puede aportar”.

Albelda disputará el ascenso a 2ªB con el Atzeneta

Albelda compagina su trabajo como comentarista COPE con la de técnico del Atzeneta de la Tercera División. Su equipo disputará el playoff de ascenso a Segunda B tras una gran temporada en la liga regular: “estamos todavía pendientes del regreso porque en estas categorías no contamos con los medios de los clubes profesionales para el tema de tests, protocolo, etc….Empezaremos la semana que viene a entrenar y a partir de ahí, en un mes llega el choque ante el Alzira de semifinales. La Tercera es muy difícil y los playoffs acaban siendo una lotería y más después de dos meses de inactividad. Como entrenador es difícil hacer un planteamiento a estos partidos por la excepcionalidad de la situación de la que venimos”.