Albelda: “Nos va a costar sangre, sudor y lágrimas ganar partidos”

David Albelda analiza en Deportes COPE Valencia la actualidad del conjunto de Mestalla a unos dias de que se reanude LaLiga ante el Atlético de Madrid en Mestalla.

¿Titularidad para Christian Mosquera?

No tendría que haber ni siquiera cuestionario de si debe jugar o no. Cenk cuando viene no tiene mucha mas carrera realizada en grandes lides que Mosquera. Si vienen de fuera damos el beneplácito de que pueden ser muy buenos y con los de casa nos preguntamos si estará o no estará listo. ¿Por qué no tiene que estar?

Hechuras en Primera se hacen a base de partidos, y más un central. Tiene unas condiciones muy buenas para ser un central muy bueno en el futuro en el VCF. Cuanto antes se le puede dar la continuidad de varios partidos de forma continua y podamos ver cómo se defiende en esa situación, podremos sacar mejores conclusiones. Las conclusiones las tiene. Técnicamente está bien, es rápido, es fuerte, es alto… Le falta hacer un poco más de cuerpo, pero lo va a ganar.

Sensación del VCF las primeras jornadas

La sensación es que nos va a costar sangre, sudor y lágrimas para ganar partidos. En cuanto a entrega y sacrificio, han estado por encima del 100%, y sin embargo, ha habido partidos que no nos ha dado. Eso para mí es un indicador de que nos falta nivel para estar en una situación algo más cómoda. Conforme avance la temporada tengo fe en que la gente joven vaya cogiéndose más y dé mejor rendimiento. También la gente nueva que ha venido. Es evidente que tiene que mejorar el equipo para poder tener una temporada tranquila al menos.

¿Le ha convencido Diakahby de 6?

Para partidos puntuales y momentos puntuales sí. En Sevilla pensando que era el primer partido, que tiene un buen físico y es ganador en duelos dio un buen rendimiento. Incluso tuvo la virtud de llegar y marcar. Si quieres tener más posesión como el día de Osasuna, sobre todo en casa, hay partidos que yo apostaría por el doble pivote con Pepelu-Javi Guerra. A Guerra lo ve más cómodo haciendo de 8 al lado de un pivote. Jugar más adelantado, de espaldas… Su mejor virtud es cuando supera líneas desde atrás.

¿Entiende el poco gasto de Lim en la plantilla?

La única pregunta que me hago es hacía dónde vamos. Ha habido temporadas donde Lim ha hecho inversiones importantes, ya sea invirtiendo el VCF o a través de él. Tipo Rodrigo, Cancelo o André Gomes. Funcionaron bien viéndolo con perspectiva. El Valencia CF se movió en posiciones Champions, sobre todo en la época de Marcelino. Y ganemos la Copa del Rey. Me cuesta entender porqué antes sí y ahora no. Desde la distancia, sólo podemos pensar que Lim se ha cansado. No tiene demasiada lógica. No lleva una continuidad en la gestión del club. Puedo entender que el propietario es el que elige cómo gestionar el club cuando lo vendes. A partir de ahí, hay momentos que se ha querido poner y de repente ya no se quiere poner. Ese es el riesgo cuando se vende un club, sobre todo cuando lo vendes sin tenerlo todo atado en cuanto a papeleo y firma.

¿Entiende que Baraja se haya podido sentir engañado?

La opinión 100% cierta sólo la puede tener la gente que está dentro. Si yo me pongo en la piel de Baraja o de Corona o de cualquiera del local management, me extrañaría mucho la situación. Desde que ha empezado el mercado o los últimos años, el VCF ha ido decayendo y desinvirtiendo. El año pasado vinieron muchos jugadores pero muchos eran cedidos. No he estado en las reuniones, pero sí soy un entrenador como Baraja que salvo al equipo, renuevo y firmo, en el momento que renuevo es el momento de sentar las bases. Recientemente vi a Baraja dar el mercado por bueno, algo así fueron sus palabras. Me pongo en la piel de quien gestiona desde aquí y viendo el devenir, no esperaba mucho más.

¿Qué le parecieron las palabras de Layhoon reconociendo que el objetivo es la permanencia?

A nadie relacionado con el VCF le gusta. Es muy duro. Vuelvo a lo mismo. Viendo los últimos años, viendo cómo acabó la temporadas pasada y hace dónde vamos, realmente os hago una pregunta a modo de respuesta: ¿Hacía falta que saliera la presidenta a decirlo o lo teníais todos claro? Si yo fuera entrenador, porqué no tengo yo potestad cuál es el objetivo que hemos hablado dentro. El objetivo es común. ¿En qué cambiaban dos fichajes más si no iban a ser top? Estaríamos hablando de una cosa similar. Le veo a Baraja que intenta ir con mano izquierda. No pasa nada. Ser entrenador del VCF siempre ha sido un cargo importante. Si encima has participado de reuniones de planificación, has aceptado la situación de que podían venir o no… Con total libertad Baraja tiene que tener tranquilidad para decir lo que le dé la gana sobre el objetivo. Si es evitar el descenso, cuál es el problema. Igual es que no soy de mano izquierda, sólo de mano derecha.

Manolo Llorente os apretaba con quedar mínimo terceros

El grado exigencia… Llorente podía decir eso porque había una plantilla que veías competitiva. Ahora mismo… El principal problema es que no pasa nada por ser un club vendedor. Siempre lo hemos sido. Pero hay que ser los mejores fichando. Veo más problema en que hay jugadores que han quedado libres y hemos ido tarde. Ahí podemos decir si es Corona o es el tiempo que tarda en que lo autoricen. El tiempo vuela. Hay gente muy lista en este mundo. Cuando tu das el primer paso es que los demás han dado diez. No sé de quién es la culpa.

Entiendo que no se habrán hecho cosas por tener que consultarla. Si pasan varios días o semanas te adelantan muchos equipos.

Me vuelto al proceso de venta. ¿Habéis escuchado a Lim decir que iba a venir a poner todo el dinero del mundo? Si no se ha firmado nada ni se han cogido avales cómo podemos pensar que Lim iba a poner todo su patrimonio. Se le vendió a la gente que tenía que comprar ese discurso. Yo no lo compré.