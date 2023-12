Albelda: "Hace tiempo que desenchufé de las críticas. Me resbalan"

David Albelda vuelve a los banquillos. Empezó en el Atlétic Amistat y siguió con el proyecto del Azteneta con el que subió de Tercera a Segunda B y luego descendió. Tuvo la oportunidad de entrar en el Valencia CF este pasado verano, pero el proyecto no acabó de llenarle tras reunirse con la presidenta Lay Hoon. Además su situación personal tampoco acababa de encajarle. Ahora asume el proyecto con el tercer equipo de la entidad grogueta, una de las mejores escuelas de formación del panorama europeo. Abandona los medios de comunicación para centrarse en el fútbol y reengancharse a los banquillos buscando ir creciendo y hacer camino como entrenador, mientras trabaja en pulir jovenes promesas que sueñan con llegar a la élite.

Adiós a la radio, vuelta a los banquillos

Me tengo que centrar en ello y lo veo incompatible seguir en los medios. Puede ser un marrón tener que hablar de otros entrenadores. Llevo mucho tiempo en COPE, desde que me retiré en 2013, pero ahora tengo que centrarme en el banquillo. Las circunstancias de la vida te van dirigiendo. Donde más he disfrutado es en el banquillo del Atzeneta. Un año me fue muy bien, otro mal porque descendimos, pero disfrute tanto en lo bueno como en lo malo. Hace tiempo que le vas dando vueltas al hecho de volver, pero por circunstancias de la vida, lo que te llega no te encaja del todo o no te acaba de llenar del todo. Ahora me llega algo que me motiva para reengancharme y aceptar el proyecto.

David firma hasta final de temporada por el Villarreal C





Este es un proyecto mayor, por la entidad del club

No voy a trabajar con objetivos, esto es otra cosa. Estamos hablando más de formación, se trata de que los jugadores progresen, crezcan y vean que están en un club importante con un camino concreto para poder llegar lo antes posible, primero al equipo de Segunda y luego al primer equipo. Es una estructura que abarca a muchos jugadores y además el Villarreal es el único equipo de Primera con un equipo en Segunda y también son pocos los equipos de élite que tienen dos filiales. Abarca muchos jugadores y hay más donde elegir para poder llegar al objetivo final que es el primer equipo.

Reunión con el Valencia CF

El año pasado me reuní con Lay Hoon. Pero era más por saber que me gustaría, si entrenar o poder hacer otras cosas en el club. Pero consideré que no era el momento. No surgió tampoco nada firme. Me ofrecieron la posiblidad de entrar en la escuela, pero cuando uno no está convencido de algo, yo siempre soy de los que creen que hay que esperar si no estás del todo decidido, es mejor esperar. También hay otros factores de carácter personal y eso te frena. Si no he cogido nada estos años, es por mis hijos, poder estar cerca de ellos en su crecimiento. Pero ahora se han dado varias circunstancias.

En esas dudas, llegaste a pensar en abandonar la idea de ser entrenador

Sí, claro. Lo de entrenador me gusta mucho y me veo capacitado. Pero compaginarlo con mi vida personal, no es fácil y no todo el mundo está dispuesto a ese sacrificio. No es una cuestión de entrenar y ya está, hay que dedicar mucho tiempo, así lo entiendo yo.

¿Has hablado con Marcelino?

Sí, me lo he encontrado en la Ciudad Deportiva y nos hemos saludado.

El sistema de Marcelino es el que le gusta..

A mi me gusta el 4-4-2, pero por los cuatro defensas. A partir de ahí se pueden añadir muchas variantes.





Valencia- Villarreal, el primer partido del año ¿Con quién vas?

Yo voy con el Villarreal C. Soy del Valencia desde pequeño desde pequeño, pero yo siempre he mostrado mis respetos al Villarreal por la oportunidad que me dio en su momento. Las dos veces que estuve se portaron muy bien y me dieron la gran oportunidad. Me permitió, saliendo de una rotura del cruzado, jugar 38 partidos en Primera con dieciocho años. Eso me vino genial para relanzar mi carrera. Fue, sin duda, una gran oportunidad y por eso estaré siempre agradecido a este club. Lo que quiero es que cumplan los dos sus objetivos.

Críticas

Hace muchos años que en el mundo del fútbol me la resbala bastante lo que digan. Mis últimos años en el fútbol fueron un máster para mi. Creces con la presión, vas pasando la presión y llega un momento que desenchufas. Ya pueden decir lo que quieran. En el fútbol lo hagas bien o lo hagas mal, no vas a contentar a todos, siempre habrá críticas por algo, por eso ya desconecté hace tiempo.