Albelda: “Le doy mucho valor a lo hecho por Gracia hasta ahora”

Primera victoria del Atzeneta en 2ªB (frente al Valencia Mestalla)

“Con mucha alegría. A pesar de ser uno de los equipos con el presupuesto más bajo en 2ªB y que lo normal sería que nos tuviéramos que mover en la zona baja, no esperábamos a estas alturas no haber conseguido ninguna victoria. Son nueve partidos. Mucha alegría por ser la primera victoria. Que sea en Paterna o no, las casualidades de la vida”.

“Al final, me considero un competidor nato. Soy parte el Atzeneta y me centro en hacer lo mejor para el club. Desgraciadamente, esta semana ha tenido que ser a costa del Valencia B, del ‘Mestalleta’. Desgraciadamente somos rivales en una misma categoría. Donde vaya, voy con la ilusión y con la mentalidad de ganar. Por encima de tener sentimiento hacia unos colores. Pero cuando compites, compites. Es lo normal en el fútbol”.

Albelda dirige al Atzeneta en 2ªB

Tres victorias consecutivas del Valencia CF

“Le doy mucha importancia a la de Valladolid. La Copa del Rey es otra competición, contra clubes de una división menor. Aun así es muy difícil ganar, solo hay que ver a los equipos de Primera que han caído. Soy cauto. Prefiero esperar y ver cómo se desarrolla primero ante Osasuna y luego contra el Atlético de Madrid. Los próximos partidos vamos a poder presenciar si el Valencia ha dado con esa tecla que le ha hecho mejorar. Sabemos lo que es el fútbol: si ahora viene a Osasuna, que está por detrás de nosotros y no se le gana, seguramente todos lo que pensábamos que el equipo ha mejorado, al acabar el partido pensemos que no ha mejorado nada. Prefiero ser cauto. No creo que sean una referencia válida para ver que el Valencia ha tocado la tecla de una gran mejoría”.

Gracia dirige la sesión

Ha notado cambios para la mejoría del equipo por parte de Javi Gracia

“Le doy mucho valor a lo que ha hecho Javi Gracia hasta ahora. Siempre he sido de la opinión que el Valencia tendrá una gran plantilla de futuro, pero que ahora mismo no podemos decir que sea una de las grandes plantillas de la Liga. Ahora mismo, es gente joven, que está saliendo. Serán muy buenos, según vayan progresando. Su progresión habría sido mejor si te hubieras quedado con una base más amplia del equipo que fue campeón de la Copa del Rey. Me pasó a mí cuando llegué al Valencia. De tener un bloque de gente con experiencia que llevaba el tren en marcha con los jóvenes a rebufo de ellos. Ahora vemos mucha gente joven en el Valencia que puede ser que alguno caiga por el camino. Gracia ha ido variando en función de lo que ha ido viendo. Se ha atrevido a sacar a gente de abajo. Empezó con Esquerdo y ahora se ha asentado Racic. Kangin no acaba de hacerlo, va variando. Guedes parecía que se iba a coger pero no termina de tener regularidad”.

Soler y Racic

Racic- Soler. Qué opina

“La sorpresa en cuanto a Carlos (Soler), no la veo como tal. Tenía claro sus condiciones. CarlosSoler se crió jugando por dentro. Marcelino decidió ponerlo por fuera el tiempo que estuvo aquí, también porque en aquel momento, no era sencillo jugar en el centro del campo. Ha cogido confianza, ha dado un paso al frente, se siente importante y está rindiendo a un gran nivel. No me sorprende, tiene las cualidades. De Racic, todos tenían dudas respecto a su rendimiento. Es un chico joven que poco a poco va progresando hasta el punto que está convenciendo y cambiando muchas opiniones. Todos tenemos claro, ahora mismo, que merece ser titular junto a Carlos Soler en esa posición para poder acoplar a Wass en la derecha”.