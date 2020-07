El adiós de Kim Koh y la estrutura del club en el Valencia CF

A la tercera parece que va la vencida. Dos intentos ha tenido Kim Huat Koh de regresar a su país, pero en ambas situaciones, las circunstancias han provocado que Peter Lim le pidiese un poco más de tiempo. La última, el verano pasado. Kim había preparado las maletas tras ser intervenido quirúrgicamente de una lesión en la pierna. Al finalizar la rehabilitación regresaría a Singapur. Pero estaba por llegar, uno de los veranos más convulsos en la historia del club. El desencuentro entre la propiedad y el técnico Marcelino García Toral era cada vez más evidente y todo desembocaría en la destitución del entrenador el diez de septiembre con la competición ya empezada. Su salida dejaba renqueante al director general, Mateu Alemany que acabaría abandonando también el club en el mes de octubre. Peter Lim ya sabía que se avecinaba tormenta. No en vano, en su mano tenía apretar el botón rojo. Por eso, a pesar de haberle dado el beneplácito a Kim Koh para marcharse de Valencia, volvió a pedirle un nuevo favor a su hombre de confianza. Lo necesitaba en la ciudad en este periodo de crisis. Eran tiempos de zozobra en el club y el propietario quería tener a sus ojos y sus oídos en la ciudad. Y esa persona no ha sido otra que Kim Koh.

Desde su llegada al club en la temporada 2014-2015, cuando Peter Lim se convirtió en el máximo accionista, Kim Koh ha trabajado siempre en la sombra. De cara al público, su papel podría parecer irrelevante. En la toma de decisiones no participaba, o no necesariamente. Pero nada ocurre en el club sin que Kim Koh lo sepa y por lo tanto, que Peter Lim no lo supiera. Kim sabía ejecutar su papel secundario con los presidentes con los que ha convivido: Amadeo Salvo, Lay Hoon o Anil Murthy. Pero quien reportaba en el día a día con el propietario, no era otro que Kim Koh.

El pasado13 de diciembre, con la celebración de la Junta General de Acccionistas, Anil Murthy y Kim Koh pasaron a desempeñar la figura de consejeros ejecutivos del club tras la salida de Mateu Alemany. Pero Kim ya estaba haciendo las maletas y sabía que su estancia en Valencia tenía fecha de caducidad. Ahora, una vez acabada la Liga, será el momento de volver a Singapur y abandonar el día a día del club.

La incógnita es si seguirá ligado al Valencia CF desde la distancia, como ha sido el caso de la ex presidenta Lay Hoon Chan que ahora mismo, tal y como desvelamos en la Cadena COPE, es la encargada de gestionar y encontrar una solución al nuevo estadio de Mestalla y los terrenos de la Avenida Aragón. Lim se rodea de los suyos para cualquier movimiento. El carácter asiático es introvertido y desconfiado también para los negocios, por eso el máximo accionista tiene un círculo de confianza muy reducido en sus empresas y coloca a su gente en puntos estratégicos que no necesariamente son ejecutivos, pero que le mantienen al tanto de cuanto ocurre alrededor de las mismas. Eso es lo que ha hecho Kim Koh en los últimos cinco años.

Según informaron los compañeros del diario MARCA, Lim ya tiene escogido a su sustituto en el cargo. Se trata de Joey Lim. Un joven singapurense, que no es familia del propietario, pero que cuenta con su confianza. Buen amigo de Anil Murthy. Los dos son diplomáticos y han trabajado para la embajada de Singapur en varios países. La llegada de Joey Lim, refuerza en cierta manera la figura de Murthy. Si Lim quisiera relegarlo en el cargo de presidente, no le traería ahora a un buen conocido suyo para que trabajen codo con codo en la entidad. Es más, la información que manejamos en Deportes COPE Valencia, es que Anil se siente fuerte en el cargo y está manos a la obra, junto a Jorge Mendes, trabajando en la búsqueda del nuevo entrenador tras la salida de Albert Celades.

En este sentido, los dirigentes no ocultan en su círculo más íntimo, que el perfil que mejor ha funcionado en el banquillo es el de Nuno Espirito Santo. Un entrenador de confianza directa con el propietario. Que sepa asumir su rol desde el primer minuto. Al que no haya que dar explicaciones en determinadas decisiones y que siempre remará a favor de corriente. Un técnico que aglutine la figura de director deportivo y que, por lo tanto, tenga poder de decisión en el mercado de fichajes. Un Manager General. Y un técnico que, en lo deportivo, cabe recordarlo, llevó al equipo a la Champions.

Esa es la fórmula que más gusta a los que mandan. Otra cosa es que quedase demostrado en su día, que no es la más exitosa y que precisamente ha sido, con un Director General con plenos poderes ejecutivos (Mateu Alemany) como mejor ha funcionado el club en la última década. Pero ya se sabe que la lógica en el Valencia de Singapur no siempre se impone. O mejor, casi nunca. Así que, cualquier escenario está abierto en cuanto a la futura estructura deportiva tras la salida de César Sánchez. Por el momento, Miguel Ángel Corona sigue, haciendo las veces de secretario técnico, junto a dos scouts que trajo César. Jorge López, seguirá al frente del filial.

Lo que sí ha dado órdenes Peter Lim, como contamos en Deportes COPE Valencia la semana pasada, es que una vez perdida la opción Champions, la consigna es trabajar en la confección de una plantilla que será la misma se dispute la Europa League o no. El propietario ya dio muestras la temporada pasada de sus intenciones cuando dejó entrever que no le importaba la Europa League ni la Copa del Rey. De hecho, tal y como desvelamos en COPE y confirmó el propio Marcelino, Lim se disgustó por no haber obedecido sus ordenes de dejarse ir en la Copa. De hecho ni le felicitó por la consecución del título. Fue el principio del fin. Pues bien, este año, sin Champions, Lim ya ha marcado el camino a seguir en la parcela deportiva y así se lo ha comunicado a los dirigentes del club en Valencia. El objetivo, único y exclusivo será devolver al equipo a la Liga de Campeones, pero lo hará con un equipo de perfil algo más bajo que el actual. Todo esto, evidentemente, sujeto a cómo se comporte un mercado de fichajes excepcional y condicionado absolutamente por la debilidad económica de la mayoría de los clubes. Primero habrá que dejar salir, hacer caja y posteriormente afrontar las incorporaciones.

El otro singapurense en el club es Sean Bai, que continuará ocupándose principalmente de la Academia de Paterna. Allí le acompañan Marco Otero y Luis Martínez. En la Ciudad Deportiva se prepara un verano muy movido en cuanto a cambios. Más allá de los movimientos de salidas y entradas en la plantilla, los dirigentes tienen decidido provocar una revolución en el entorno del primer equipo. Se anuncian muchos cambios. Sigue chirriando que todavía haya en Paterna, empleados con “pasado Marcelino”. El primero en salir, ha sido el doctor Pascual Casañ, quien ya solicitó irse hace unas semanas y que hoy, ha confirmado su marcha. No será el único. En el club entienden que no debieron permanecer tras la salida del técnico asturiano, pero en algunos casos, fueron los propios futbolistas los que intercedieron para evitar sus salidas. Ahora el club cree que es el momento de cerrar posibles grietas en el vestuario de Paterna.