Acuerdo de los jugadores y club para la reducción del salario

Tras dos semanas de negociación entre los futbolistas de la primera plantilla y el club, y con dos propuestas sobre la mesa de por medio, finalmente las partes han llegado a un acuerdo que espera hacerse oficial en las próximas horas. Como ya informamos en Deportes COPE Valencia el pasado lunes, el acuerdo estaba cercano tras una segunda propuesta que los jugadores entregaron al club el pasado fin de semana.

Plantilla y club tenían claro el objetivo desde el primer momento, evitar que las medidas afectaran a los empleados. En esa tesitura, la entidad marcó desde el inicio una reducción del 20% del salario de los jugadores. Cantidad estimada respecto a lo que se considera van a ser las pérdidas por derechos de televisión si la competición no se reanudase, en torno a un 25% de lo presupuestado. El club, en un primer momento, no contemplaba más escenarios, cosa que no gustó desde el inicio de la negociación a los jugadores que entendían que no es lo mismo, si el torneo se reanuda o no, si lo hace con público o sin él.

16 de los 20 clubes de LaLiga han aplicado medidas económicas contra la crisis

Los futbolistas plantearon una contraoferta al club en el que si figuraban distintos escenarios y distintos porcentajes en cada uno de ellos. Entendían que las cifras se aproximaban a lo exigido por el club y por eso, informamos en Deportes COPE Valencia que los jugadores creían en el acuerdo cercano. Finalmente así ha sido y los parámetros se aproximan bastante a pesar de las diferencias habidas en estas dos semanas de negociación.

| Noticia @DepCOPEValencia | ����‍����



��Plantilla y club, cerca del acuerdo



��Los jugadores del @valenciacf pasan su propuesta para reducirse el salario con varios %



��Evitar el ERTE para el resto de empleados, objetivo de las partes



����Los detalles:https://t.co/vCqyqZT8qZ — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) April 13, 2020

El acuerdo estipula una reducción del 18% del salario de los jugadores si la competición finalmente no se reanuda. El club pretendía el 20%. Y una bajada del salario del 9% si se disputan los once partidos que restan del torneo liguero, a puerta cerrada. El club pretendía en este caso, que fuera un 10%. Los capitanes también presentaron en ese último documento, la intención de que en caso, bastante improbable, de que la competición regrese y se disputara con público en los estadios, la reducción quedara invalidada, es decir al 0%.

Los capitanes del Valencia CF, en Mestalla

Dieciséis de los veinte clubes de LaLiga en primera división, han aplicado medidas para intentar salvar su economía ante la crisis del coronavirus. Mallorca, Leganés y Eibar continúan las conversaciones entre plantilla y club para llegar a un acuerdo. Los clubes han optado entre aplicar un ERTE, una rebaja salarial o ambas medidas. El Getafe es, ahora mismo, la excepción entre los clubes de Primera. El conjunto azulón anunció que no realizará ni reducción de salario, ni ERTE a sus empleados. Llama poderosamente la atención el 70% de reducción de sueldos aprobado para la plantilla y cuerpo técnico del FC Barcelona y el Atlético de Madrid, dos de los clubes más fuertes económicamente del fútbol europeo. El Villarreal ha sido uno de los últimos en acordar la situación con sus futbolistas y aplicará un 20% al salario si la competición no se reanuda.