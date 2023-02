Sara Palma, candidata del PP al Ayuntamiento de Paterna: "quiero expertos en el ayuntamiento no asesores"

Sara Palma, es candidata del PP al Ayuntamiento de Paterna y hoy ha visitado los estudios de COPE Valencia para explicar porqué decidió dar el santo a la política.

La joven empresaria asegura que es una convencida de que “al frente de la política debe haber buenos gestores y por eso cuando se lo ofrecieron pensó ¿por qué no? Somos las personas normales, trabajadoras, que pagamos impuestos y vivimos en Paterna las que debemos dar un paso al frente y debemos involucrarnos en nuestro municipio”.

En este sentido insiste que su idea es separar la política del ayuntamiento y por eso busca para confirmar su lista a personas que sean gestores, que no tengan interés en un sueldo o un cargo político. “Que el área de educación en el ayuntamiento la lleve un maestro, hacienda un asesor fiscal, buscar personas del municipio que ya gestione en estas materias y no necesiten contratar asesores para hacer bien su trabajo”.

Entre las cuestiones que Palma defiende pondrá en marcha de carácter inmediato si logra la alcaldía es “bajar los impuestos para que los ciudadanos de Paterna tengan más poder adquisitivo y puedan ayudar a reactivar la economía local y mejorar la seguridad ciudadana sacando a más agenes de policía a la calle”

Aunque reconoce que ganar el próximo 28 de mayo es difícil, asegura que no es imposible, y por eso centra su campaña en hacer llegar a los ciudadanos la mala gestión del gobierno municipal en manos del socialista José Antonio Sagredo. “el ayuntamiento se gasta mas de 800,000 euros al año en publicidad, en trasladar a los ciudadanos lo bien que lo hacen y de promesas incumplidas. El colegio que no llega, las cámaras de seguridad que no se instalan”

Confiesa que ha recibido consejos del presidente de los populares valencianos Carlos Mazón o el ex president y senador Alberto Fabra quienes le arroparon en su presentación como candidata “humildad, sencillez, ser cercana a la gente y hacer vida normal”