¿Sabemos comer bien? "Hay mucho escondido en las etiquetas de los alimentos

En los últimos 10 años, la edad media en la que una persona padece diabetes tipo 2 por primera vez, ha pasado de los 60 años a los 40.

Además, 3 de cada 10 cánceres se podrían prevenir con una mejor alimentación y 1 de cada 5 cánceres tiene que ver con un exceso de masa grasa

Y también: el número de personas con hipertensión se ha duplicado en los últimos 20 años.

Datos que demuestran que nos queda mucho trabajo para mejorar en nuestra alimentación ¿Cuáles son los fallos comunes? Pues que no todo lo que parece sano lo es: hay mucho escondido en las etiquetas de los alimentos. Y no es lo mismo un alimento procesado que ultraprocesado, como explica Luis Cabañas, presidente del colegio oficial de dietistas-nutricionistas Comunidad Valenciana.

De todas formas, sí que vislumbra un interés en mejorar la alimentación y la buena nutrición, no solo para perder peso, sino para no enfermar. De hecho, solo el 20% quiere mejorar la alimentación para perder peso. El 60% hace esas modificaciones para no enfermar.