Ribó: “No voy a permitir negociar con el Ayuntamiento”

El candidato a la reelección a la alcaldía, Joan Ribó ha abierto la tanda de entrevistas electorales de COPE València y desgrana los resultados de las encuestas con recelo porque reconoce que “la encuesta que de verdad vale, es la del día de la votación”. No obstante, mira más allá de las elecciones, -casi dando por hecho la victoria que le vaticinan- y tiene claro que no permitirá que gobierne ningún partido que no haya obtenido la mayoría de los votos: “No lo voy a permitir. El ayuntamiento tiene que configurar su estructura según los resultados electorales. No podemos depender, ni ayuntamiento de generalitat, ni generalitat de ayuntamiento. Son estructuras que deben funcionar con independencia la una de la otra”.

En cuanto a la primera medida que pondrá en marcha, Ribó explica que peleará el alquiler de viviendas a precios asequibles mediante la colaboración público-privada: “Estábamos preocupados por el precio de la vivienda pero ahora nos preocupa el alquiler”. Reconoce que ya hay contactos con una entidad para establecer esa colaboración público-privada en materia de vivienda de alquiler.

Por lo demás, también tiene clara la política de movilidad. “La tendencia es a andar”, reconoce “y es lo que estamos potenciando. Eliminar vehículos porque es hacia donde se dirige la Europa movilizada”. Sentencia que si volviera atrás, volvería aplacar la misma política de movilidad “algo podría cambiar, pero apenas, en lo sustancial, en lo que se refiere al anillo ciclista, es una política correcta y sería la misma. Las críticas al final terminan. Hay que repartir el espacio público”.

En este sentido, la peatonalización de las grandes plazas, es una asignatura que le ha quedado por hacer este mandato.

Para Joan Ribó, lo mejor de estos 4 años ha sido el funcionamiento económico del ayuntamiento, “haberlo podido sanear, reducir el promedio del pago a proveedores, salir del plan de ajuste. Gestionamos mejor de lo que se gestionaba antes”.

Y con respecto a las criticas de la oposición que últimamente se centran en las subvenciones que el ayuntamiento entrega a entidades catalanistas, Ribó quiere dejar claro: “a esas entidades, y a muchas más que lo solicitan y cumplen los requisitos”.