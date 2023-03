Podcast cine: "Missing", "The quiet girl" e "Irati"

Aquí tieneslas críticas de cine de Eduardo Casanova para esta semana.

Missing: Sorprende bastante menos que su brillante predecesora, Searching (2018). Solo funciona bien hasta mediado el metraje. porque a partir de ese instante se embarulla y en la parte final introduce unos matices innecesariamente confusos. Con todo, estamos ante una película entretenida por el ritmo e incógnitas que plantea, pero fácil de olvidar. Entre sus puntos fuertes destaca la advertencia subliminal que lanza al espectador sobre la vulnerabilidad de aquellos datos sensibles introducidos en redes sociales y aplicaciones conectadas a internet.





"The quiet girl": La historia, que al principio descoloca y parece no ir a ninguna parte, se va transformando paulatinamente en auténtica poesía cinematográfica. Las bellas emociones contenidas, abordadas con ternura desde la inocencia, transforman un relato inicialmente frío en una verdadera joya. Solo con el último plano quedan ya sobradamente justificados los numerosos reconocimientos recibidos por esta producción irlandesa, incluyendo la nominación al Óscar a mejor película internacional y la Espiga de plata en la Seminci. Consigue con sencillez y naturalidad tocar la fibra sensible, apoyándose en unos actores impecables que minimizan la distancia generacional.





"Irati": Atendiendo a los apartados técnicos, esta gran producción española resulta impecable. Aborda con los medios precisos un género nada habitual en nuestro país y alcanza tintes épicos, particularmente durante sus prometedores preámbulos. Sin embargo, la historia, inspirada en el cómic El ciclo de Irati, no responde a las elevadas expectativas de esos minutos iniciales. Aun así, merece los mayores reconocimientos por el atrevimiento y el riesgo que supone la inversión realizada. Además, se debe aplaudir el oficio que demuestran los distintos departamentos implicados en materializar la espléndida dirección artística del filme.