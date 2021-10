Podcast cine: "Entre rosas", "Tokio shaking" y "Venom: habrá matanza"

No dejan de llegar estrenos interesantes aunque no todos con el renombre de alguna gran producción. En esta ocasión, la crítica de cine que nos ofrece Eduardo Casanovase centra en dos interesantes producciones francesas: "Entre rosas", una entrañable comedia con el agradable pretexto del negocio de la floricultura; y "Tokio shaking", otra película que, pese al título, también nos viene del país vecino, y que se centra en los terremotos y tsunamis que provocaron el desastre de la central de Fukushima, aunque no se recrea en las imágenes más impactantes, sino en la respuesta humana ante la catástrofe. Por último, aparece la habitual dosis de cine de superhéroes y supervillanos con el segundo episodio del alien "okupa" de cuerpos. "Venom: habrá matanza", nos trae de nuevo acción desmedida y un humor cuestionable entre bichejos alienígenas y humanos alienados.