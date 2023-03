Podcast cine: "CREED III", "TO LESLIE" y "TILL, EL CRIMEN QUE LO CAMBIÓ TODO"

Estas son las críticas de cine de Eduardo Casanova esta semana.





"CREED III": Los artífices del spin-off de Rocky han sabido renovar sus mimbres y cumplir con las expectativas, lo cual ya es mucho. Esta tercera entrega presenta un planteamiento original, aunque rápidamente se intuye como va a desarrollarse hasta el final. No obstante, le saca partido al aspecto psicológico de unos personajes bien trabajados y emocionalmente vulnerables. El director, el propio actor Michael B. Jordan, demuestra haber aprendido el oficio mientras se ponía delante de las cámaras. Controla el ritmo en todo momento y rueda los combates con destreza, aplicando algunas licencias peculiares que no desentonan.





"TO LESLIE": La nominación de la británica Andrea Riseborough (Mr. Wain) al Óscar a mejor actriz por un filme sin grandes premios fue considerada como sorprendente. Sin embargo, tras ver su extraordinario trabajo, solo cabe convenir que si no estuviera entre las candidatas estaríamos hablando de una gran injusticia. El exigente y desgarrador tour de force que completa brillantemente merece los mayores elogios. Únicamente lo que transmiten sus miradas ya vale ese reconocimiento. Al margen de ello, la historia que nos ofrece esta producción, con marchamo indie y basada en hechos reales, no resulta especialmente novedosa. La capacidad asoladora del alcoholismo puede destruir a cualquiera y esta película se encarga de escenificarlo con enorme contundencia emocional.





"TILL, EL CRIMEN QUE LO CAMBIÓ TODO": Recrea un execrable crimen racista y sus consecuencias incidiendo en los aspectos más duros del suceso desde una perspectiva personal, pero sin salirse de unos patrones narrativos convencionales. Provoca impotencia y repulsa, aunque conmueve menos de lo que pretende, pese a escenificar episodios extremadamente dramáticos. El interés que pueda despertar la recuperación de este caso real olvidado o desconocido por muchos, incluso en Estados Unidos, supone su mayor aliciente. Destaca igualmente la espléndida interpretación de la actriz Danielle Deadwyler, cuyo trabajo aquí seguramente le abrirá las puertas a proyectos importantes.