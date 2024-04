Podcast de cine con Eduardo Casanova: "Milli Vanilli", "Las cosas sencillas" y "Godzilla y Kong"

Estas son las críticas cinematográficas de Eduardo Casanova esta semana:





MILLI VANILLI: GIRL YOU KNOW IT'S TRUE

Indudablemente, comparte varias circunstancias con los biopics de artistas caídos en desgracia tras tocar la gloria. Aquí, las causas del ascenso meteórico y estrepitoso descenso a los abismos le confieren unas singularidades que despiertan interés. Las formas narrativas funcionan a la hora de estructurar el guion e ilustrar al espectador sobre los entresijos del otrora popular dúo. Se aprecia también el trabajo de documentación realizado y los testimonios que se han recabado para recrear su trayectoria. Ofrece un punto de vista objetivo que no oculta virtudes, errores ni defectos. Nos devuelve a una época no demasiado lejana, cuya carga nostálgica será especialmente apreciada por quienes recuerden el fugaz fenómeno que supuso la irrupción de Milli Vanilli.





LAS COSAS SENCILLAS

Con este título y tratándose de una producción francesa no es difícil aventurar lo que nos propone el director Eric Besnard (Pastel de pera con lavanda, Delicioso), autor también del guion. Con un relato ligero reivindica el valor de aquellas cosas que cada vez apreciamos menos. Ello pasa por denunciar un modo de vida esclavo del ritmo frenético que imponen los nuevos tiempos. Las primeras imágenes, antes de entrar en la historia, avanzan su apreciable mensaje. Sin alejarse de ese objetivo, va más allá y así asistimos a episodios muy humanos, en los que no falta el humor, el afecto ni el amor. El talante benevolente recorre la cinta y no le hace falta enfatizar el drama para dejar gratas sensaciones e invitar a la reflexión del espectador.





GODZILLA Y KONG: EL NUEVO IMPERIO

Los guionistas han enrevesado tanto los argumentos dirigidos a potenciar la participación de los dos titanes protagonistas que terminan por enmarañar la historia y caer en terrenos altamente farragosos. Además, se aprecian ligeras incoherencias en el desarrollo del relato. Por otra parte, cuando entran en juego los humanos las sensaciones empeoran y las notas cómicas que incluyen sus participaciones no funcionan. Incluso, aunque parezca extraño, los efectos visuales no siempre están a la altura que merece la acción. Quienes disfrutaron con Godzilla vs. Kong (2021), seguramente quedarán satisfechos con las distintas secuencias violentas que contiene, aunque ese tremendismo anula las virtudes de la anterior.