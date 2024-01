Podcast cine con Eduardo Casanova: "Migración", "Fallen leaves" y "El peor equipo del mundo"

Estas son las críticas de cine de Eduardo Casanova esta semana.





MIGRACIÓN. UN VIAJE PATAS ARRIBA

Illumination Entertainment (Gru, mi villano favorito, ¡Canta!) presenta esta divertida aventura, muy adecuada para disfrutar en familia. El humor blanco y las secuencias trepidantes, diseñadas con mucho ingenio, se suceden en una película que aprovecha plenamente sus 82 minutos de metraje. Las relaciones paternofiliales centran la atención del chispeante relato, que cuida además su evidente canto de amor a la naturaleza. Conforme avanza, crecen las emociones y también las adversidades que los protagonistas sortean con recursos ingeniosos. Funcionan tanto los simpáticos diálogos como las situaciones cómicas que responden a los patrones del slapstick.





FALLEN LEAVES

El veterano director Aki Kaurismäki presenta uno de sus filmes más redondos. Fiel a las señas de identidad habituales, firma una bonita historia en la que nuevamente el drama y el humor brillan por igual. Con la sobriedad que le caracteriza, nos cuenta un romance particular, condicionado por ciertos vicios muy extendidos. Dimensiona el relato vinculándolo con aspectos sociales detestables, y opone los sentimientos afectivos individuales al belicoso contexto actual, introduciendo las funestas noticias que llegan desde Ucrania. Vuelve a apostar por unos personajes reservados, de pocas palabras, lo cual no impide al espectador intuir siempre lo que piensan. Adorna la puesta en escena con explícitas referencias a clásicos del séptimo arte.





EL PEOR EQUIPO DEL MUNDO

Pocos alicientes presenta esta comedia deportiva basada en hechos reales si no se es especialmente aficionado al fútbol. Curiosamente la historia presenta algunas similitudes con la premiada película española Campeones (2018); no obstante, tiene bastante menos gracia. Se mueve fundamentalmente en los terrenos de la tontuna y aunque parezca chocante, funciona mejor al abordar los apartados dramáticos. Si el espectador no alberga grandes expectativas, le resultará cuanto menos entretenida, pero no tardará en olvidarla.