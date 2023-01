Podcast cine: "Babylon", "Decision to leave" y "M3GAN"

Estas son los críticas de cine de Eduardo Casanova esta semana.





Babylon: La sosegada secuencia inicial, en mitad del desierto, no invita a imaginar el espectáculo arrollador al que da paso. Rápidamente adquiere el ritmo frenético que domina la cinta, especialmente en la primera hora, donde se suceden las imágenes delirantes. Resultará en particular interesante para los cinéfilos, porque constituye un homenaje al fastuoso Hollywood de los años 20, ajeno a la censura. Unas escenas hechizantes recrean con detalle lo que eran los grandes estudios y cuanto rodeaba a este universo febril. El trabajo que han realizado todos los departamentos técnicos, incluyendo la labor previa de documentación, y unos actores sobresalientes nos brindan una película absorbente. Tal vez podrían haberse recortado los episodios dramáticos sin que se hubiese resentido el relato, pero en conjunto merece sobradamente la pena.





Decision to leave: El carácter intrigante y desconcertante de los primeros compases va virando hacia un tono profundamente romántico rematado por unas bellas notas poéticas, sin alejarse nunca del inquietante thriller que propone desde el principio. Esta especie de Instinto básico a la coreana acaba siendo absorbente en sus distintas vertientes. Añade además unos contenidos dramáticos que emocionan y todo ello incorporando los elementos comunes del género con los cuales rememora a los grandes clásicos. El director Park Chan-wook (Old Boy, Stoker, La doncella (The Handmaiden)) aporta su sello personal con algunas frivolidades narrativas elegantes que no enmarañan la trama.

M3GAN: Apadrinada por James Wan (Saw, Expediente Warren) y con la producción de Blumhouse, no aporta nada nuevo al género. Consiste básicamente en un collage de diferentes títulos perfectamente identificables. La saga dedicada al temible Chucky y las diversas películas que abordan la rebelión de los robots contra sus creadores alimentan esta historia, previsible desde el inicio. Escasa de recursos, se limita a reiterar el único resorte que domina. Con todo, apenas causa escalofríos y aunque cabría tomársela como una comedia negra, cuesta encajar tal idea en el propósito principal de la guionista Akela Cooper (Maligno), salvo que ello se ciña a detalles puntuales.