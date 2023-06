María José Catalá: "No se puede frenar la ampliación del puerto por una cuestión política"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha defendido la ampliación del puerto de València, que "ya está hecha y solo falta culminar", aunque está "frenada" en el Consejo de Ministros por una "cuestión política", para que otros competidores no ganen la posición de València.



Catalá ha manifestado al respecto: "No puedo decirlo más claro, no debería haber nadie en esta Comunidad que represente a los valencianos interesado en que otros puertos nos ganen la posición", ha insistido para añadir que todos deben trabajar para que el puerto de València "no renuncie a su posición de liderazgo" en el transporte de mercancías del Mediterráneo.



La alcaldesa ha propuesto su nombramiento como vocal del consejo de administración de la Autoridad Portuaria en virtud de su cargo. Este viernes ha asistido por primera vez al consejo pero como invitada por parte de su presidente, Joan Calabuig.



En declaraciones a los medios de comunicación, Catalá ha destacado la colaboración que siempre ha tenido la Autoridad Portuaria con el Ayuntamiento y ha recalcado que este es fundamental para desarrollar "todos los proyectos" del puerto, entre ellos la ampliación.



La ampliación cuenta con unas medidas correctoras de impacto ambiental "oportunas" y que han diseñado técnicos de Puertos del Estado, por eso es importante "desbloquear" la licitación de las obras y tirar adelante el proyecto. "Si no lo hacemos -ha advertido- otros competidores nos ganarán la posición".



Sobre el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria tras el cambio de gobierno en la Generalitat, Catalá ha señalado que ha comentado la cuestión con el futuro presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y se tratará en los próximos meses, pero hay "personas muy interesantes".



La alcaldesa ha destacado el compromiso con el medio ambiente "sin colisionar" con la prosperidad y seguir avanzando en sostenibilidad y descarbonización, como por ejemplo en la regeneración de las playas del sur de la ciudad "sin frenar la actividad económica" de un puerto "por el que entra el 50 % del PIB de España".



El presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, el socialista Joan Calabuig, ha señalado tras la reunión del consejo de administración que se ha puesto a disposición del Ayuntamiento en todos los asuntos de colaboración mutua como pueden ser los objetivos de descarbonización, la capitalidad verde europea de València, la gestión de La Marina o los comités puerto-ciudad para cuestiones como el futuro Parque de Desembocadura.