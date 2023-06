María José Catalá no derribará el Sidi Saler

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha rechazado este martes derribar el antiguo hotel Sidi Saler, ubicado en la playa de El Saler y en el entorno del parque natural de la Albufera, y ha asegurado que buscará "con la propiedad" del inmueble y con "los vecinos" de la zona "un proyecto" para este edificio que "se ajuste al entorno".

La primera edil ha considerado que esta construcción "puede albergar un buen proyecto" y ha apuntado que "demoler esa infraestructura, como se hizo en su día con el polideportivo El Saler, no es la solución.

Catalá se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, tras la reunión mantenida con el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y presidente de Boluda Corporación Marítima, Vicente Boluda, preguntada por el futuro del edificio del antiguo hotel Sidi Saler.

La responsable municipal ha comentado que la intención del anterior ejecutivo local, formado por Compromís y PSPV, de "iniciar un expediente de derribo" fue una cuestión que "se verbalizó" pero que no se materializó. "Nunca se hizo. Por tanto, no hay iniciado ningún expediente en este ayuntamiento de derribo del Sidi Saler", ha precisado.

Catalá ha afirmado que esa circunstancia deja al actual gobierno municipal que preside y que integra el PP "el margen oportuno" para "hablar con los vecinos y para buscar una solución al Sidi Saler".

"He dicho en muchísimas ocasiones que esa infraestructura puede albergar un buen proyecto y que demoler esa infraestructura, como se hizo en su día con el polideportivo El Saler, no es la solución. Es decir, los escombros no son la solución", ha subrayado.

De este modo, la alcaldesa se ha mostrado a favor de "buscar un proyecto con la propiedad y con los vecinos que se ajuste al entorno y que responda a las expectativas de los vecinos de El Saler".

Preguntada por si eso supone la compra del edificio por parte del consistorio, María José Catalá ha respondido que "supone hablar con la propiedad, ver cuál es su planteamiento y si el proyecto que tiene en mente es compatible con el entorno" y con la idea del nuevo equipo de gobierno de València.