Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 29 octubre

El presupuesto municipal para 2020 sube a 898 millones, "el más alto de su historia" y baja la deuda a 328 millones. Casi 900 millones de euros, que se destinan, entre otros, contratar nuevo personal, infraestructuras urbanas, alcantarillado, Adquisición de programas y herramientas informáticas , Instalaciones deportivas, Plan de viviendas municipales, Nuevos jardines y el EDUSi del Cabanyal

Para el PP, no tiene importancia si se incrementa o no, porque la realidad es que al final, no se ejecuta lo que está presupuestado. De hecho, recuerdan, que a 30 de septiembre, solo llevamos ejecutados el 25% del presupuesto de 2019.

Mañana se inician las sesiones de la comisión de trabajo que investiga la estafa en la EMT, el PP insiste en que Grezzi no debe estar en las comparecencias de los trabajadores y que si finalmente se mantiene en su sitio, pedirán un receso para que informe el secretario del Ayuntamiento.

Hay más de irregularidades, imputan al hermano de Ximo Puig y a Trenzano por las ayudas del consell al fomento del valenciano y la Comisión Europea (CE) anuncia la apertura de una investigación sobre los nueve millones de euros en ayudas públicas que el Gobierno de la Generalitat Valenciana pretende conceder a la aerolínea Air Nostrum para renovar su flota con aviones más sostenibles y eficientes.