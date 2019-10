Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 14 octubre

Una de las semanas clave en lo que se refiere al macrofraude de la EMT: el jueves tendrá lugar el pleno extraordinario para dar alguna explicación sobre cómo pudo producirse esto.

Pero antes, sigue marcando la actualidad desde ya lunes, porque el concejal de movilidad Giusseppe Grezzi y presidente de la EMT se ha vuelto a justificar a la hora de haber despedido a la trabajadora y que los despidos no haya subido un escalón en los cargos. Dice que "Los directivos no tuvieron posibilidad de decidir si se hacían pagos" y que "La trabajadora de la EMT despedida no tenía autorización para ordenar transferencias"

Y mientras tanto, la portavoz popular María José Catalá anuncia que hoy mismo se ha solicitado copia de la declaración y/o manifestación de la trabajadora que ha sido despedida: “Entendemos que la haría, queremos conocer su versión porque la cúpula la está usando como cabeza de turco”. Reitera la necesidad de que la comisión de investigación sea en el Pleno del Ayuntamiento y sea pública.