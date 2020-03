Informativo Mediodía COPE Valéncia 14:20 - 30 marzo

Primer día del nuevo estado de un permiso retribuido recuperable entre HOY lunes y ese jueves 9 de abril.

Sin embargo, ha habido tanto inconcreción que muchos no sabían si esta mañana podían ir a trabajar o no. El caos ha obligado a poner en marcha una moratoria del cierre de la actividad no esencial... que no se aplique el cierre total en las industrias que tienen complicado "interrumpir de inmediato" su actividad. Sin embargo, la indefinición del fin de semana tiene en vilo al sector azulejero que este lunes amanecía dividido.

Mientras tanto, en la Comunidad Valenciana ya han recibido el alta 185 personas y 5.110 están luchando contra la enfermedad y seguro que su recuperación está cada vez más cerca. ESTAMOS UN DÍA MÁS CERCA DE QUE TERMINE.