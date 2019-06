Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 21 junio

Tiempo de lectura: 1



No hay quorum en las negociaciones entre Compromís y PSPV para formar gobierno en el ayuntamiento. Lo que en principio parecía un tira y afloja a costa de la vicealcaldía que pide el PSPV, resulta que eso sólo es un escollo más. Los socialistas no ven con buenos ojos que se quiera poner por encima de los concejales a unos coordinadores de área que además sean personas no electas. Eso por un lado, por otro, que cada propuesta que hace Compromís supone una subordinación del partido socialista, y a juicio del PSPV, no es la manera que se ha negociado, por ejemplo, el Botánic, en el que las 3 patas del gobierno tienen la misma visibilidad.

Pero no solo hablaremos de política... pasan más cosas en Valencia: El manto de la Virgen de 'los cardos y las quimeras', conocido por sus dragones ha recuperado su esplendor gracias a las 6.800 horas de restauración

Y este fin de semana, fiesta del Corpus.