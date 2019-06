Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 11 junio

Tiempo de lectura: 1



La Guardia Civil investiga el estrangulamiento como principal causa de la muerte de una mujer este lunes en Alboraia supuestamente por parte de su pareja, que posteriormente se suicidó lanzándose por el balcón de la vivienda, según han confirmado fuentes de la investigación. El delegado de Gobierno, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado que se generó "confusión" sobre las causas de la muerte porque se encontró un cuchillo manchado de sangre, aunque en "un principio la víctima no presentaba heridas".

Mientras tanto, en la política se sigue negociando el futuro gobierno del Botànic in-extremis... no se puede ir muy lejos porque mañana es el día de investidura de Ximo Puig como presidente del Consell. Entre los escollos: reparto de competencias entre las consellerías y el cambio climático como caso particular. La última hora es que Unides Podem-EU se ha levantado de la mesa de negociación del pacto de gobierno con el PSPV-PSOE y Compromís, al entender que la propuesta final que se les ha planteado no asume "la proporcionalidad" ni el peso que tiene cada fuerza política.