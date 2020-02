Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 21 febrero

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de València, ha aprobado tal y como estaba previsto los cambios anunciados para ejecutar el anteproyecto de terminal de contenedores que pretende construir y explotar la multinacional Terminal Investments Limited, participada por la naviera MSC. Valenciaport acepta las dos principales alegaciones a la ampliación norte. El dique de abrigo no será necesario prolongarlo en 500 metros y el dragado de acceso se quedará en la cota de los entre 18 y 19 metros actuales en lugar de 22,5 metros en aguas exteriores. De este modo, no sería necesaria una nueva declaración de impacto ambiental (DIA). Lo que podía haber calmado las aguas en el Consell no ha sido suficiente porque Compromís sigue en sus trece y cree que es necesaria una nueva DIA. La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha defendido que la necesidad de una nueva declaración de impacto ambiental (DIA) porque “un proyecto de 2006 deberá estudiarse con los ojos de 2020".

Nueva comisión de investigación en la EMT, en la que hoy se aportaban las vídeo actas de las declaraciones de las personas que comparecieron en la comisión. Comisión que coincide esta semana con la noticia de un segundo fraude y del informe pericial de caixabank que desvela que más personas visualizaron los movimientos con China a través de la web.

El Ayuntamiento de Valencia trabaja en editar un manual de peatonalizaciones blandas para recuperar el espacio público siguiendo criterios estéticos y paisajísticos.