Informativo Mediodía COPE València 14:20 - 31.05

Tiempo de lectura: 1



El alcalde de València en funciones, Joan Ribó, ha seguido con su ronda de contactos que ha querido mantener con los grupos municipales que han surgido de las últimas elecciones municipales celebradas el pasado domingo.

Ronda de contactos que una vez más se ha quedado a medio gas, porque uno de los dos no ha aparecido. La cita era primero con Ciudadanos y luego con VOX. Pues bien, Vox se ha presentado, han mantenido lo que ellos han calificado una reunión cordial, correcta y constructiva. Ciudadanos ha declinado esa toma de contacto. Ya advirtieron ayer que no se iba a arreglar con una foto, el ninguneo que han sufrido estos 4 años por parte del alcalde. Eso sí, han anunciado desde Ciudadanos reuniones la semana que viene con el PSPV y PP para reivindicar a la Generalitat inversiones para Valencia... hasta ahí todo correcto, de no ser porque apenas una hora después el PSPV negaba que se fueran a reunir ambos partidos... y así están las cosas en este quinto día de mandato que se presume, después de la primera semana, de todo, menos cordial.