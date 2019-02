Herrera en COPE-CV Informativo 7:20 h. 08-02-2019

Tiempo de lectura: 1



Libertad provisional, con cargos y sin fianza para Zaplana, después de que la justicia haya recuperado más de 6 millones de euros en Suiza que el ex presidente dice que no son suyos; de momento seguirá ingresado en la Fe hasta recibir el alta médica; cae el pirómano de Patraix que quemó once coches y cuatro contenedores.