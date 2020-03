Herrera en COPE CV 7:50 - 30 marzo

Primer día del nuevo estado en el que están paralizadas todas las actividades no esenciales hasta el jueves 9 de abril, un permiso retribuido recuperable entre HOY lunes y ese jueves 9 de abril.

Qué trabajos están permitidos?

Todas aquellos derivados de la alimentación, desde las propias tiendas de alimentación hasta CULTIVO, PESCA, GANADERÍA O AGRICULTURA

También las relacionadas con TEXTILES Y PRENDAS DE TRABAJO

FARMACIAS, PAPELERÍAS

TRABAJADORES SANITARIOS

Trabajadores de la limpieza

POLICÍAS, GUARDIAS CIVILES, BOMBEROS, PERIODISTAS

Los tienes concretados en nuestra página web de cope.es

No obstante, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pedido una "flexibilidad exigente" a la hora de determinarlos, pues hay sectores como el cerámico que no pueden "parar de un día para otro". Puig ha precisado que en real decreto no se plantea una "suspensión absoluta de la economía", pero sí intentar "ralentizar al máximo" la actividad económica no esencial.