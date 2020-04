Herrera en COPE CV 7:50 - 27 abril

Los niños ham vuelto a la calle después de 43 días de confinamiento. Eso sí, conviene recordar las normas: no son paseos familiares, son como máximo 3 niños con un adulto, manteniendo la distancia social con el resto de las personas, no hay que usar los juegos infantiles ni sentarse en los bancos si no es necesario. Y es que, a pesar de que en la mayoría de los lugares y poblaciones, y la mayoría de las personas han cumplido estas normas, lo cierto es que ha habido grupos y lugares donde no se han mantenido estas medidas. Uno de ellos, el tramo del antiguo cauce del rio turia en valencia bajo el Palau de la música. Grupos de hasta 10 personas familias y niños jugando al fútbol ha llevado al ayuntamiento de Valencia ha recordar, que a partir de hoy comienzan las sanciones y que o se cumplen las normas, o el río se cierra.

También advertía lo mismo el alcalde de Alicante, Luis Barcala: ante el eventual incumplimiento de las instrucciones para poder salir de forma limitada con los menores, ha dado instrucciones a la Policía Local de "extremar la vigilancia y sancionar absolutamente a todos aquellos comportamientos que se salgan de lo expresamente autorizado".

La Comunitat Valenciana ha registrado en las últimas 24 horas 249 nuevos positivos y 18 fallecimientos más por coronavirus, con 210 altas más, un total de 6.243 altas acumuladas