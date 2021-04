Francisco Camps: "Si me lo pide mi partido quiero optar a la alcaldía de Valencia"

El expresidente de la Generalitat Farncisco Camps ha repasado en COPE la actualidad tras ser absuelto en la causa que investigaba los contratos de la visita del Papa a Valencia. Reconoce que si se lo piden en el PP quiere aspirar a la alcaldía de Valencia, dice literalmete que quiere que "Puig y Oltra me dejen de una vez en paz", no teme que en una posible vuelta a la primera línea política le pase factura las condenas sufridas por ex colaboradores suyos y niega que José Vicente Anaya, actual alcalde de Ayora sea un candidato a la presidencia del PPCV avalado por él. Aquí tienes toda la entrevista.