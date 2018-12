DEPORTES COPE VALENCIA

Tiempo de lectura: 1



"No me juego nada". Marcelino en la previa del partido en Ipurua. El 'no fichaje' de Denis Suárez y el parte médico del VCF. Además, escuchamos a Paco López antes de recibir al Barcelona y todos los partidos del fin de semana. Deportes Cope Más Valencia 92.0 fm.