Vecinos de varias playas de Sagunto forman una cadena humana contra su deterioro

Vecinos de las playas de Almardà, Malvarrosa, Corinto y Canet d'en Berenguer han formado hoy una cadena humana en la línea de mar para protestar por el estado de las mismas y el "abandono" que sufren por parte de las administraciones y reclamar "la regeneración urgente" del litoral.



La concentración ha sido convocada por el movimiento cívico Somos Mediterrania, que reúne 50 Asociaciones vecinales de toda la costa española, y ha contado con la participación de las Asociaciones vecinales de Almardà, Corinto, Malvarrosa y Canet d’en Berenguer, apoyadas por los dos Ayuntamientos.



A las 12.30 horas cientos de vecinos se han acercado a la orilla de las playas y han unido sus manos para "mostrar su apego a las mismas, su enorme tristeza por constatar su deterioro y su unión para demandar al Ministerio para la Transformación Ecológica que proceda a regenerarlas, por vía de urgencia, con soluciones duraderas y "sostenibles".



Amparo Peris, presidenta de la Asociación vecinal de las Playas de Almardà, Corinto y Malvarrosa, ha mostrado su agradecimiento a los ciudadanos, así como a los dos ayuntamientos, por el apoyo recibido.



Y ha agregado que espera que "esta cadena humana sirva para que el Ministerio comprenda que tiene que actuar de urgencia en nuestras playas, que no se puede perder ni un instante más en proceder a su regeneración".



"Pedimos, pues, la Regeneración urgente de estas playas, con la aportación de la arena apropiada y la construcción de estructuras durables y sostenibles (eco arrecifes) que las protejan y eviten que esta arena desaparezca al primer temporal", ha señalado al respecto.



Al mismo tiempo, ha reivindicado que "se modifique la actual Ley de Costas, que ya ha cumplido 35 años, y de su Reglamento de Aplicación", ya que, a su juicio, "esta ley debería haber servido para proteger nuestras playas, sus arenales, ecosistemas, y biodiversidad" y "no ha sido así".



Manuel Santos, vecino de la playa Malvarrosa de Corinto, ha explicado a EFE que "nos tienen abandonados desde Conselleria, desde el Ayuntamiento y desde todos lados". "No se ponen de acuerdo y tenemos una playa que desde hace unos años va a peor cada vez", ha agregado.



Santos ha señalado que este año aún no ha ido a la playa con su familia porque "bañarse es incluso peligroso", se desplazan hacia otras playas, como la de Canet d'en Berenguer que "también está perdiendo arena, pero están un poquito mejor".



"Entre el escalón y las piedras no se puede entrar a bañarse", ha apostillado al tiempo que ha indicado que "hace años había arena y no existía este socavón peligroso especialmente para los niños y las personas mayores".



"Ves en la playa gente que sale a trompicones, que se caen al intentar salir, también al entrar", y muchos incluso que sufren lesiones como recuerda otro vecino de la zona, Rubén Quílez, quien explica que un familiar sufrió una lesión en el hombro al intentar salir del agua.



Quílez ha indicado que esta situación es "relativamente nueva", ya que hace unos años esta playa tenía arena y la entrada era totalmente accesible y cómoda. Ahora, ha añadido, "no apetece ir a bañarse y menos con niños, ya que corren el peligro de hacerse daño".



Los vecinos lamentan la falta de atención por parte del consistorio y de la Conselleria, ya que, indican, "no se toman medidas para paliar a corto plazo el estado de la playa ni tampoco a largo plazo con una solución estructural en la que se impliquen todas las administraciones".



"Estamos abandonados", lamentan, ya que además los servicios municipales en la zona, como la jardinería y la limpieza, tampoco funcionan de manera eficaz y se repiten cada verano, con la llegada de los visitantes, imágenes de contenedores desbordados y plazas y aceras sucias y desatendidas.