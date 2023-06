València cierra los mercados de proximidad y Compromís pide que lo reconsideren

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València aprobará este viernes la suspensión de los mercados ambulantes de venta directa, las "tiras de contar" en el centro de la ciudad, y la alcaldesa, María José Catalá, ha invitado a sus vendedores a ocupar puestos vacíos en mercados municipales.



Así lo ha manifestado en declaraciones de los medios antes de su visita al Mercado de Russafa, donde ha afirmado que le parece "fenomenal" que haya estos mercados, pero no que "hagan competencia desleal a la gente que paga sus impuestos, que ha hecho su inversión en su parada".



"Queremos que la tira de contar siga siendo lo que ha sido toda la vida la tira de contar en València y que los mercados de extraordinarios que se aprobaron recientemente por parte del Ayuntamiento de Valencia y que hacen competencia desleal a los mercados municipales no se instalen a sus puertas", ha indicado.



La alcaldesa ha asegurado que su propuesta "no es solo prohibir", algo que es "la especialidad de la izquierda": "A los vendedores les ofrecemos 200 puestos que están vacíos en los mercados municipales para que si quieren, en las mismas condiciones que los vendedores de los mercados municipales, estén en un puesto y puedan vender sus productos".



Preguntada sobre el hecho de que algunos vendedores de la tira de contar tienen puestos ya en los mercados y denuncian condiciones de venta muy rígidas, ha asegurado estar "dispuesta a estudiarlo todo".



"Si hay posibilidad de flexibilidad, si hay posibilidad de mejora, yo no tengo ningún inconveniente, pero lo que no acabo de poder ver es que esa rigidez lleve a generar una competencia desleal a personas que pagan sus impuestos, que pagan sus paradas y que efectivamente tienen los derechos", ha añadido.



Además, ha asegurado que la tira de contar" no va a dejar de existir" y que es una institución que "no se ha inventado Compromís".



"Ahora, una cosa es la tira de contar que toda la vida ha existido y otra cosa es la tira de contar a la puerta de un mercado municipal que le hace competencia desleal", ha concluido.

Por su parte, Compromís per València ha instado hoy a María José Català a mantener los mercados de la huerta de Benimaclet, Malilla y Castellar, que están funcionando "de forma perfecta" y en buscar una ubicación alternativa para el mercado de Colón. La portavoz adjunta de Compromís en el Ayuntamiento de València, Papi Robles, ha dicho que “buscamos trasladar una propuesta en positivo a la señora María José Català, que facilite el trabajo a los agricultores y agricultoras de nuestra ciudad y que acerque el producto de la huerta y de proximidad a los barrios que no disponen de un mercado municipal”.

La propuesta de Compromís pasa por mantener los mercados de la huerta, después de estos meses de prueba piloto, en aquellas ubicaciones que han funcionado bien de forma objetiva, ya que los agricultores y agricultoras están satisfechos con sus ventas y los barrios en su conjunto agradecen esta nueva posibilidad de compra, es decir, en Benimaclet, Malilla y Castellar. Por otra parte, desde la coalición valencianista, proponen trasladar a otra zona del centro la ubicación del mercado que se celebraba en las inmediaciones del Mercado de Colón, evitando el problema de la proximidad a un mercado municipal.

Por su parte, el portavoz de Compromís Joan Ribó, ha dicho que “esto nos aleja de Europa, que trabajan la alimentación de proximidad con mercadillos como éstos, especialmente en países como Francia o Alemania. No podemos entender que en zonas donde no existen mercados municipales se quieran eliminar los mercados de la huerta”.