València bate récords de temperatura con la tercera ola de calor

La tercera ola de calor del verano bate récords históricos en la Comunitat Valenciana con valores generalizados cercanos a los 40 grados en las tres provincias y con puntos, incluso, por encima de los 45.



Este ha sido el caso del aeropuerto de València, en Manises, donde el tórrido viento de poniente ha elevado el termómetro del observatorio hasta los 46,8 grados centígrados, muy por encima de los 43,3 que se tenían como máximo desde el 6 de julio de 1986 en una serie histórica que se remonta a 1966, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en la Comunitat Valenciana.



También en la ciudad de València se ha roto el techo de las temperaturas con 44,7 grados a las 16 horas, aunque AEMET ha señalado que esta situación no se prolongó porque a partir de esa hora entró la brisa y los termómetros descendieron bruscamente hasta los 30,4 de las 17 horas.



Esos cerca de 45 grados son el registro más elevado desde, al menos 1869, superando los 43,0 observados el 26 de julio de 1881 y del 27 de agosto de 2010.



Con todas las comarcas de las tres provincias en color rojo de riesgo extremo de incendios forestales, la jornada ha sido excepcional en todo el territorio autonómico con decenas de poblaciones de la provincia de Valencia por encima de los 41 grados, ha informado la Associació Valenciana de Meteorologia (AVAMET).



Algunos de estos valores más altos se han recogido en Llíria con 43,4 grados, Montserrat (42,9), Xàtiva (42,3), Ontinyent (42,3), Bétera (41,8), Chelva (41,1) y Turís (40,8), además del aeropuerto y la capital, y también se ha rebasado los 40 grados en el interior de Alicante, especialmente al sur de la provincia y en otros puntos como Alcoy (41,2), Pinoso (39,6) y Villena (39,1).



El alto calor ha provocado que la Generalitat haya tomado medidas de protección extraordinarias en los terrenos forestales, donde hasta el momento no ha habido incidencias destacables, y la prohibición genérica de encender cualquier tipo de fuego en esas áreas o de influencia, así como transitar en vehículo, en bicicleta o a pie por diecisiete parques naturales de las tres provincias.



Incluso, la situación de emergencia por las altas temperaturas ha causado la cancelación de un acto del president de la Comunitat, Carlos Mazón, en l'Albufera para visitar un centro de recuperación de fauna en El Saler.



El intenso calor ha coincidido con una jornada de calima en numerosas poblaciones tanto del interior como de la costa lo que no ha mejorado la sensación en la calle para los sufridos viandantes o trabajadores al aire libre que no han podido aliviarse, como otros muchos en periodo vacacional, de las playas y piscinas.



Numerosos ayuntamientos han tomado medidas para tratar de afrontar, en la medida de lo posible, la sensación de sofoco, como la apertura de centros de acogida y albergues a beneficio de las personas sin hogar, como en València o Alicante, y en lugares como la capital valenciana los partidos de la oposición han pedido la apertura libre de las piscinas municipales.