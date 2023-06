Qué hacer en Valencia este fin de semana (09.06.2023)

Esta semana las nubes nos van a estar acompañando. Aunque la lluvia, no se sabe. Así que nos cobijaremos por si acaso. Tenemos teatro con más y menos aforo y conciertos para cientos de espectadores o para ver en familia.

TEATRO

Los teatros más amplios y de más aforo son, además del Teatro Principal en el que estos días se está celebrando el Concurso Internacional de Piano de Valencia Iturbi; el Teatro Olympia que continua con el espectáculo “Todo por la Matria” de Los Morancos y el Teatro Talia que levanta el telón con otra comedia para no parar de reír: “Por los pelos” de la compañía Imprebís.

Con un aforo medio, el Teatro Rialto nos propone este fin de semana “Sorora”. Este espectáculo cierra el Ciclo de Compañías Valencianas con las representaciones de este espectáculo de danza de la compañía ilicitana Danseu-vos. “Sorora” es apoyarse sin dejarse caer, tender la mano, sin salvar, decir sin imponer, calentar sin asfixiar. Estar, simplemente, estar. Cerca, con la mirada abierta, el pecho lleno y las piernas firmes para avanzar juntas sin miedo ni a la vulnerabilidad, ni a la plenitud.

Con un aforo algo más grande, el Teatro Flumen presenta su Ciclo de Compañías Valencianas y este fin de semana levanta el telón con tres montajes Made in Valencia.

Este viernes Siete Colectivo presenta “Tangana”. Una comedia negra que protagonizan Alejandro, Álvaro, Agustín y Adrián. Los cuatro son antiguos compañeros de una escuela de arte dramático. Tras años sin encontrar la fama, toman la decisión de conseguirla a la fuerza. Una historia sobre la situación actual de la juventud española, la precariedad laboral y el significado del éxito.

El sábado es el turno de Fil per Randa Teatre que presenta la obra “El Postre”. Este montaje habla de las primeras citas. Siempre has de causar buena impresión, cuidando todos los detalles al milímetro. No debe dejarse nada al azar. Si es en tu casa, has de conseguir que tu invitado o invitada se sienta como en la suya. No hemos de olvidar las bebidas ni la cena ni por supuesto el postre. Sí, la primera cita es muy importante… sea para lo que sea.

El domingo la obra que pondrá sobre las tablas la compañía Las Equivocaciones es “Un marido de ida y vuelta” de Enrique Jardiel Poncela, una divertidísima nueva versión de un clásico del teatro cómico español que se estrenó por primera vez en 1939.

Pepe le hace prometer a su amigo Paco que no se casará con Leticia, su esposa, si esta queda viuda. La promesa queda en nada, ya que Paco y Leticia se casan tras la muerte de Pepe. Pero entonces comienzan a producirse sucesos extraños en la casa. Una obra totalmente vigente, ya que contiene un humor inmortal que supera el paso del tiempo.

Otra sala de gran aforo es La Rambleta que presenta este sábado la obra “Elisa y Marcela” un canto al amor valiente basado en una historia real. Año 1901, A Coruña. Dos mujeres se casan en la iglesia de San Xurxo, una de ellas vestida de hombre. Esta obra es una historia de persecuciones policiales, huidas en diligencia, cambios de identidad e informaciones manipuladas.

Las cómicas de A Panadaría presentan una reconstrucción irreverente de un suceso real. Una comedia musical donde lo verídico parece invento. “Elisa y Marcela” es una historia de amor a contratiempo.

Hasta el 18 de junio Espacio Inestable presenta al público la obra dirigida por Eva Zapico “Talio”. El montaje habla sobre la pena de muerte.

“Talio” propone una reflexión sobre este tema a partir de la historia de un reo inocente condenado a muerte. Este personaje se construirá como un compendio biográfico de diferentes casos reales de hombres que acabaron en el corredor de la muerte porque fueron incriminados mediante pruebas falsas, por presiones de la policía hacia los testigos, por discriminación racial o por llevar tatuajes sospechosos. Asistiremos a sus últimos segundos de vida. Presenciaremos sus últimos pensamientos. Sus últimas imágenes.

La Sala Russafa presenta la primera propuesta de la línea docente del centro de formación, producción y exhibición de artes escénicas con el XII Festival de talleres de Teatro Clásico que va a estar todo este fin de semana. “Soñando a Lorca” reúne sobre el escenario los momentos clave de Doña Rosita la soltera, Yerma y Bodas de sangre en una dramaturgia escrita y dirigida por Iria Márquez en la que las mujeres poderosas de Federico García Lorca toman el escenario.

La obra pone la mirada en la mujer y los temas que le siguen afectando, siendo enjuiciadas por su relación con la maternidad, las relaciones afectivas o sexuales y el paso del tiempo. Las poderosas féminas creadas por Lorca sirven como espejo de una sociedad que, a pesar de los años, en estos temas no ha cambiado tanto.

En Teatre Patraix, volvemos a los aforos más reducidos, se presenta este fin de semana una comedia sobre las terapias de pareja: “Hasta que la rutina nos separe”. Mónica y Anna son un matrimonio de mediana edad que conviven sin apenas relacionarse con nadie. Su mundo está prácticamente limitado por ellas y por su trabajo, que curiosamente no las motiva.





MÚSICA

Como gran formato, respecto a conciertos, este fin de semana se celebra el Festival de Les Arts en la Ciudad de las Artes y las Ciencias donde la música indie y pop más conocida sonará haciendo bailar a los miles de asistentes reunidos en torno a sus dos escenarios. El recinto se abrirá tanto este viernes como el sábado a partir de las 17:30h. y la música llenará el espacio del Complejo de Calatrava hasta las 3 de la madrugada. Entre las actuaciones previstas, se podrá ver a Varry Brava, Casa Azul, Vetusta Morla, Sienna, Second, Amaia, Viva Suecia y Carolina Durante, entre otros. Dos días para darlo todo.

También este viernes se presenta en Valencia la nueva gira de Revolver “Adictos a la euforia” con un concierto en directo en Les Arts. Carlos Goñi, más protagonista que nunca de su propio proyecto al frente de Revolver, presenta un concierto con sus temas de siempre y las nuevas canciones de este nuevo álbum lleno de buenas melodías. Una declaración de intenciones, un álbum contundente y sin nostalgia que invita a ver las cosas desde otro lugar.

Para un público más reducido, el cantautor vasco Álex Ubago va a estar en la Sala Repvblicca dando un concierto esta noche, con un directo incluido en su Gira 20 Años en la que celebra dos décadas en el mundo de la música. Sonarán sus éxitos en directo incluidos también en su nuevo trabajo que está repleto de duetos y colaboraciones con el cantante.

Cambiando radicalmente de estilo, os recordamos que se está celebrando en Valencia el Primer Festival Internacional de Órgano San Nicolás Valencia (FIDO), que gira en torno a su órgano neobarroco. El proyecto tiene como fin seguir cultivando el proyecto musical de San Nicolás, esta vez dirigido al gran público, para lo que contará con la colaboración de músicos de primer nivel nacional e internacional.

El certamen ofrece una programación diseñada por la directora musical y organista titular del templo, Atsuko Takano, compuesta por obras españolas y europeas. Un repertorio que permitirá difundir y promover la música barroca, renacentista y romántica gracias a la sonoridad del órgano con que cuenta el Monumento y a las piezas que se interpretarán, acordes con su estilo musical.

Este viernes por la tarde el concierto del ciclo correrá a cargo de Roberto Fresco que es Organista titular de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena y profesor de órgano del Centro Superior Katarina Gurska de Madrid.

A la misma hora se celebra el Concierto de Primavera del coro Pequeños Cantores de Valencia en la Parroquia de Ntra Sra del Carmen de Valencia – en la calle Alboraia. Habrá dos conciertos: uno esta tarde y otro el domingo a las 17:30h. En estas dos sesiones el público va a ver y escuchar el trabajo que han desarrollado todas las voces durante estos últimos meses.

El Palau de Les Arts despide su ciclo de ópera de esta temporada con “Ernani” la quinta ópera compuesta por Giuseppe Verdi.

Esta obra maestra del repertorio verdiano todavía no se había representado en Les Arts. La ópera en cuatro actos con libreto de Francesco Maria Piave basada en la obra teatral Hernani de Victor Hugo, se podrá ver los días 10, 13, 16 y 18 de junio.

El ciclo Les Arts a la Filmoteca presenta con motivo de las funciones de la ópera Ernani la proyección de “La venganza de Don Mendo”, de Fernando Fernán Gómez.

Este sábado La Rambleta presenta en directo a Vega en concierto. Sonarán lo temas de su álbum ‘Mirlo Blanco', su décimo disco de estudio. La trayectoria de esta cantante de pop rock con más de 20 años a sus espaldas, le ha servido para ser reconocida en sus dos facetas artísticas: la de cantante y la de compositora. Sus directos son un espectáculo arrollador de buena música y personalidad, en los que sus canciones demuestran que es una de las mejores letristas y compositoras que hay en la actualidad en España. Prueba de ello son los temas compuestos por Vega para otros artistas como David Bisbal, Raphael, Pastora Soler, Miriam Rodríguez, Soraya Arnelas y Nuria Fergó, entre muchos otros.

También este sábado en el Festival Etnomusic que se celebra en el Museo de Etnología de Valencia, en el complejo de La Beneficencia, actúa en directo Rocío Márquez + Bronquio. Considerada por la crítica como «la voz de la nueva generación del cante hondo», la cantaora lleva más de una década labrando una sólida carrera artística que hoy desborda el panorama flamenco, donde es ya un claro referente y figura reconocida. En el festival valenciano Rocío presenta su proyecto tercero

“Cielo” en el que ha encontrado como compañero a Bronquio, joven músico de Jerez de tradición punk y una figura de la escena electrónica española.

Los dos crean un marco espacio-tiempo mental y creativo en el cual la voz, los cuerpos, la respiración, la máquina y el campo magnético, quedan enlazados por el cordón umbilical del flamenco, con voz clara y balbuceos en texturas sonoras, modelados, recursos propios de la música electrónica y mucha poesía, como la de García Lorca.

El domingo a la hora del vermut podremos disfrutar de la voz y el gusto infinito cantando de Alejandro Parreño que actuará en un formato íntimo en La Casa de La Mar en la Playa de la Patacona. Cantará sus temas favoritos propios y ajenos para emocionar al respetable. Un cargamento de canciones en formato acústico desde Coldplay a Peter Frampton pasando por Alejandro Parreño.

En la semana en que hemos despedido a Astrud Gilberto, una de las voces más importantes de la bossa nova y cantante que llevó al éxito temas tan conocidos como “La chica de Ipanema” o “The shadow of your smile”, este domingo el club Marino Jazz presenta en directo a la cantante, guitarrista, compositora y violinista brasileña Thais Morell. La artista, que seguro hará un guiño a su compatriota desaparecida, vuelve a Valencia con su estilo seductor y personalidad musical única para ofrecer un show intimista y cargado de buena vibra tropical.

Y siguiendo con la comparación de aforos grandes y pequeños, os recordamos que la semana próxima el aforo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias se va a quedar pequeño seguro porque actúa Alejandro Sanz. En esta gira, además de repasar los grandes éxitos de su carrera como “Corazón Partío”, “Amiga mía” o “Mi persona favorita”, Alejandro Sanz interpretará algunos de los temas incluidos en su disco SANZ, su último trabajo de estudio, nominado en la categoría Álbum del año en los Latin Grammy 2022 y disco más vendido en unidades físicas del 2021 en España.