Puig le ofrece a Mazón la colaboración del PSPV para "no estropear las políticas del Botànic"

El president en funciones de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, ha pedido a su sucesor en el cargo, el popular Carlos Mazón, que "no estropee" las políticas puestas en marcha en los últimos años por los gobiernos del Botànic y ha ofrecido la colaboración del PSPV-PSOE para que "las amenazas de recortes no se produzcan".



Así lo ha manifestado el aún jefe del Consell en un desayuno de trabajo con periodistas de la provincia de Alicante en la sede en esta ciudad del Gobierno valenciano, donde ha asegurado que ha trasladado a Mazón que "siempre" estará "a su disposición" y que intentará "hacer la mejor transición posible".



"Le dije que nombrara a personas para poder interlocutar porque hay muchas cuestiones en trámite, algunas de ellas inversiones muy importantes y otras que pensamos que se pueden adelantar", ante lo cual "cuando (Mazón) quiera estaré absolutamente dispuesto a las reuniones que considere oportunas, aunque es él quien tiene que marcar la agenda y yo", ha reiterado, "a su disposición".



En este punto sí ha añadido que los socialista "esperamos que haya más lealtad" ya que él ha procurado ser "absolutamente leal" y espera "reciprocidad" y colaboración por parte de los populares, aunque por el momento "no vemos esa actitud por parte de quien va a ser presidente de la Generalitat".



Sobre el proceso de relevo, ha explicado que el grupo del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes cumplirá "escrupulosamente" el reglamento de la cámara autonómica "sin alterar las reglas democráticas" como en cambio sí cree que ha hecho "el señor Mazón" y, en este sentido, ha proseguido que la próxima semana se constituirá el grupo socialista y posteriormente la Mesa tomará las decisiones que correspondan.