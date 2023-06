El Orgullo de València marcha para que no se den pasos atrás en los derechos LGTBI

La marcha del Orgullo 2023 reivindica este año que no se den pasos atrás en los derechos LGTBI en la Comunitat Valenciana, una de las más avanzadas en legislaciones que reconocen esos derechos.



La manifestación ha partido del Paseo de la Alameda, concretamente del puente de la Exposición, hacia Porta de la mar y calle Colón para llegar a la Plaza del Ayuntamiento con el lema este año "Orgull de totes, drets per a totes", según el recorrido programado por Lambda.



En esta plaza, en un día festivo autonómico por San Juan, se ha leído un manifiesto que posteriormente dio paso a la fiesta del Orgullo, este año organizada por Avegal, asociación de empresas y profesionales para lesbianas, gais, transexuales y bisexuales de la Comunitat Valenciana.



La marcha, "multitudinaria, como se esperaba", ha teñido las calles de València de múltiples colores, los de "las banderas para la libertad de ser diversas, para el orgullo lésbico, gay, trans, bisexual y de todas las diversidades que representa el (signo) + de nuestras siglas", ha explicado Lambda València.



Más de sesenta entidades sociales han participado en la marcha del Orgullo, que reivindica un feminismo que lucha por la igualdad de los derechos de todas las mujeres, el derecho "incuestionable" a la libre determinación del género y la diversidad corporal, la existencia de personas no binarias y su reconocimiento en las leyes, así como el de los derechos de la infancia trans.



Desde este viernes las fachadas de Les Corts Valencianes y el Palau de la Generalitat y de otras instituciones, así como de edificios públicos de diversa índole como el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM) lucen la bandera arcoíris con motivo de la conmemoración del Día del Orgullo LGTBI.



También el Ayuntamiento de València, gobernado por el PP, colgaba este sábado la bandera LGTBI y por la noche iluminó la fachada del consistorio y las fuentes ornamentales de la plaza.