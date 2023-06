El mejor restaurante del mundo se elige en Valencia

València se convertirá la próxima semana en la capital mundial de la gastronomía con la celebración, el martes 20 de junio, de la gala 'The World's 50 Best Restaurants', que coronará en el Palau de Les Arts, parte del complejo modernista de la Ciutat de les Arts i les Ciències, al mejor restaurante del mundo.

Un título que actualmente ostenta el restaurante danés 'Geranium' del chef Rasmus Kofoed, que se coronó como el mejor en 2022, en un prestigioso ránking de los 50 mejores establecimientos, en el que figuraban seis restaurantes españoles.

El restaurante 'Disfrutar' de Barcelona con los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch al frente se alzó con el tercer puesto, mientras que 'DiverXo', del madrileño Dabiz Muñoz, se situó en la cuarta posición.

En el sexto lugar también se situó el Asador Etxebarri (Vizcaya), de Bittor Arginzoniz, mientras que en el puesto 16 figuró el 'Elkano' de Guetaria (Guipúzcoa), en el 21 el 'Mugaritz' de Errenteria (Guipúzcoa) y en el 42, Quique Dacosta con su restaurante Dénia (Alicante).

Una gala que desvelará los 50 mejores restaurantes del mundo, pero que hace unas semanas ya anunció la segunda parte de la lista, del puesto 51 al 100, donde figuran los españoles 'Aponiente', 'Azurmendi', 'Enigma' y 'Ricard Camarena Restaurant'.

Así, 'Aponiente', del chef Ángel León en El Puerto de Santa María (Cádiz), se ha situado en el puesto número 64, mientras que 'Azurmendi', de Eneko Atxa, está en el 81, y el proyecto de Albert Adriá 'Enigma', se instala en el 82, mientras que la ciudad anfitriona este año de la gala, Valencia, entra por primera vez en la lista con 'Ricard Camarena Restaurant', en el puesto 96.

En el transcurso de la gala también se reconocerá la trayectoria del chef vasco Andoni Luis Aduriz, dueño de 'Mugaritz' en San Sebastián, que recibirá el 'Icon Award', que la organización concede a la persona que haya hecho una contribución sobresaliente al mundo de la gastronomía digna de reconocimiento internacional y que haya utilizado su plataforma para sensibilizar e impulsar un cambio positivo en el sector.

