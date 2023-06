Mazón, sobre el pacto con Compromís en la Mesa: "No nos gustan los cordones sanitarios"

El presidente del PPCV y ganador de las elecciones del 28M, Carlos Mazón, ha justificado el pacto de su partido con Compromís para que estos tengan a una representante en la Mesa de Les Corts en que no le gustan "los cordones sanitarios" y ha hecho "un esfuerzo de pluralidad".



Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la sesión constitutiva de Les Corts Valencianes, donde ha comenzado hablando de fútbol para trasladar su solidaridad a los hinchas del Castellón, que no ha podido ascender a segunda división, y felicitar al Elda, que sí lo ha hecho.



"Lo que ha ocurrido esta mañana tiene que ver con la pluralidad", ha considerado, sobre el acuerdo del PP y Compromís por el que los primeros han votado a Maria Josep Amigó como secretaria segunda de la Mesa.



Así, ha dicho que han favorecido "que la Mesa sea plural, que represente a todos los grupos" y ha añadido que "no podía ser de otra manera": "Lo dijimos desde el principio y lo mantenemos ahora, no nos gustan los cordones sanitarios y mucho menos en la Mesa de los árbitros".



"Hemos hecho un esfuerzo de pluralidad y con la convicción de que todos los partidos tenían que estar representados, no fue así la anterior legislatura y esta vez sí que teníamos los números", ha indicado.



Desde el PP están, ha dicho, "muy satisfechos de que haya una Mesa plural y transversal y que represente a todos y cada uno de los ciudadanos de la Comunitat" y ha añadido que han hecho "sucesivos llamamientos públicos y privados al Partido Socialista, que ha sido el partido del no a la gobernabilidad".



"El PP se podía haber quedado con tres sitios, el PSOE se podía haber quedado con dos sitios y nos parecía sensato que pudiéramos ceder uno cada uno para que los cuatro grupos tuvieran representación", ha afirmado.



Así, ha denunciado que ni siquiera el president de la Generalitat, Ximo Puig, quiso sentarse para explorar vías para la gobernabilidad y "del no a la máxima representatividad posible con la máxima generosidad de todos".



"Gracias al Partido Popular y exclusivamente gracias al Partido Popular, Compromís y Vox están en la Mesa; creo que es una buena noticia para todos y creo que es un buen comienzo", ha manifestado Mazón, que ha agradecido el discurso de la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, "muy adecuado" y "muy institucional".



Sobre los plazos para la investidura, ha expresado su deseo de que "el Partido Socialista no siga siendo el partido del no" y que se pueda poner en marcha "cuanto antes" la legislatura.



Ha añadido que, desde el Consell en funciones están "tomando decisiones" todavía y ha dicho que no ve "razones para perpetuarse excesivamente".



"Creo que es hora de trabajar con cierta eficacia pero depende del Partido Socialista y de Compromís", ha destacado Mazón que, sobre si es posible que la sesión de investidura se celebre antes de las elecciones generales del 23 de julio, ha dicho: "parece que sí".



"Hoy ha sido mi primer día como diputado autonómico, lo he intentado tres veces y por fin he conseguido jurar -el cargo-: en el 99 iba de 17 y salieron 16, en la de 2015 iba de 13 y salieron 12, ahora sí que lo he conseguido pero es mi primer día", ha concluido.