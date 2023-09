Más de 800.000 alumnos y 81.000 docentes arrancarán el lunes un curso "de transición"

Más de 800.000 alumnos --en concreto un total de 802.198-- de Educación Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Educación Especial arrancarán el próximo lunes, 11 de septiembre, el curso escolar 23-24 en la Comunitat Valenciana.

De este modo, se produce un ligero aumento de 4.030 estudiantes respecto al año pasado, un 0,50% más, que se explica sobre todo por la subida de la FP --que supera los 100.000 alumnos--, ya que en las primeras etapas educativas se aprecia un descenso por la menor natalidad.

Del total de alumnado, 408.130 acudirán a centros de la provincia de Valencia (+0,27%); 298.070 en la de Alicante y 95.998 (+0,93%) en la demarcación de Castellón (+0,16%). Las ratios medias son de 21 alumnos en Infantil y Primaria, de 24,4 en Secundaria y de 29 en Bachillerato. También crecen los docentes, que alcanzan los 81.736, 3.077 más que el curso anterior (+3,91%).

Estas son algunas de las principales cifras del curso escolar 2023-2024, que el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha denominado, en rueda de prensa, "de transición" debido al proceso electoral y el cambio de gobierno".

"La planificación de este curso es la que estaba prevista (por el anterior ejecutivo del Botànic) pero no podemos perder de vista los tres grandes retos del nuevo equipo de gobierno: refuerzo de la calidad educativa; sacar la ideología de las aulas y recuperar la libertad y la prevención y cuidado de la salud mental del alumnado", ha remarcado Rovira, que ha estado acompañado por la el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y otros integrantes de su equipo.

Rovira ha abogado por "una educación llena de posibilidades que apueste por el esfuerzo y reconozca las excelencia, que vaya de la mano de las tecnologías, el aprendizaje de las lenguas extranjeras, especialmente el Inglés, y que reconozca claramente la autoridad del profesorado".

Respecto a la libertad, ha confirmado que se "darán pasos para elegir el centro con el distrito único, la mejora de la conciliación y la reducción de la burocracia en los centros" y se "sacará la ideología de las aulas". Preguntado por a qué o a quién se refiere, el conseller ha respondido: "He visto imágenes de centros que sacaban a los niños a manifestarse por cuestiones que no tienen que ver con la educación. Yo no quiero ningún tipo de ideología".

En cuanto al tercer pilar, ha manifestado que el Plan de Salud Mental del alumnado contemplará que sean los propios profesionales sanitarios los que estén físicamente en los centros para realizar la labor de prevención.

INFRAESTRUCTURAS

En el capítulo de infraestructuras, la clases van a empezar con 13 centros educativos nuevos: 2 pertenecen a la provincia de Castellón (Morella y Almassora), cuatro a la provincia de Valencia (Sagunto, Gilet, Picassent y Alcàsser) y siete a la provincia de Alicante (Castalla, Dénia, Monóvar, Torrevieja, Cocentaina, Pilar de la Horadada y Mutxamel). Asimismo, a lo largo del curso está previsto que abran sus puertas otros 9 centros más: dos en Castellón (Sant Mateu y Soneja), cuatro en Valencia (Albalat dels Tarongers, València, Mislata y Ontinyent) y tres en Alicante (Teulada, Villajoyosa y Elche).

Sobre los estudiantes que empezarán el curso en barracones o aulas prefabricadas, el conseller afirma que los centros son 13 en Alicante, 12 en Valencia y ocho en Castellón. Ha resaltado el interés del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por "acabar con esto" y ha apuntado que habrá que dar "un impulso, con Edificant o algún tipo de plan similar, para solucionar en los próximos cursos este problema".

Asimismo, en inclusión educativa e igualdad de oportunidades, se han creado 33 puestos de personal especializado de audición y lenguaje y 79 puestos de personal educador de Educación Especial, una dotación adicional "con la que se pretende apoyar las medidas de atención a la diversidad que garantizan la educación inclusiva en las primeras etapas educativas", ha manifestado.

En conjunto, el servicio de personal no docente de atención educativa (personal educador de educación especial, personal educador de educación infantil, personal técnico de gestión en interpretación de la lengua de signos y fisioterapeutas) estará dotado con 2.520 personas para el curso 23/24, lo que supone un 9% más que en el curso anterior.

Acerca del transporte escolar, comienza la ejecución del nuevo contrato que incluye al alumnado de Bachillerato como beneficiario de este servicio gratuito con el objetivo de garantizar que el alumnado que finalice la ESO pueda continuar su formación en el mismo centro.

Para ello, la Conselleria va a aumentar en un 31% el importe destinado a este transporte colectivo y destinará este curso más de 72,5 millones de euros frente a los 55 millones del curso pasado, con lo que se beneficiarán cerca de 43.700 alumnos beneficiarios. Por otro lado, las ayudas individuales al transporte supondrán destinar otros 2,03 millones de euros.

Por lo que respecta al comedor escolar, se estima que habrá más de 150.000 beneficiarios durante el curso 23/24, de los cuales el 53,33%, más de la mitad, recibirán la ayuda al 100%, para lo que la Conselleria destinará 75,4 millones de euros. Los importes máximos correspondientes a la ayuda de comedor por comensal y día se mantienen en 4,25 euros para Educación Infantil, Primaria y ESO, 5,44 euros para el caso de Educación Especial, y hasta 12,25 euros para el alumnado que asiste a alguna Escuela-Hogar.

En cuanto al banco de libros, 470.000 alumnos se benefician de este programa, que tiene un presupuesto de 72 millones de euros, 12 millones más que el curso pasado, lo que supone un aumento del 20%. Como novedad para este curso, este recurso se amplía a Bachillerato. Por su parte, el bono infantil (0-3 años), tendrá 39.900 beneficiarios y se destina un importe de 87,5 millones de euros.

INCREMENTO DE LA OFERTA DE FP

La FP oferta 151.077 plazas para este curso, un 6,5% más que el curso pasado. Crecen los puestos por la alta demanda de esta formación, con especial relevancia en los módulos medio y superior. En cuanto a la matriculación hay que tener en cuenta que las matrículas de las FP no se cierran oficialmente hasta octubre, si bien como radiografía en este momento hay matriculados ya 100.345 alumnos.

Finalmente, sobre el alumnado que cursará enseñanzas oficiales de idiomas, en este momento hay 31.299 alumnos matriculados y 84.125 plazas ofertadas, pero se trata de cifras provisionales, dado que al igual que en la FP, el proceso aún está abierto y los datos oficiales no se conocerán hasta octubre.